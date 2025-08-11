Trump prolonga tréguas tarifárias com a China por 90 dias

O Presidente norte-americano, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que prolonga a trégua tarifária com a China por mais 90 dias, informou um responsável da Casa Branca na segunda-feira, quando faltam apenas algumas horas para que as tarifas norte-americanas sobre os produtos chineses voltassem a atingir taxas de três dígitos.

A ordem surgiu após uma resposta evasiva de Trump aos jornalistas sobre se iria prolongar as tarifas mais baixas, um dia depois de ter instado Pequim a quadruplicar as suas compras de soja americana.

A trégua tarifária entre Pequim e Washington expiraria na terça-feira, às 00h01 (hora do leste dos EUA). A ordem impede que as tarifas norte-americanas sobre os produtos chineses atinjam os 145%, prevendo-se que as tarifas chinesas sobre os produtos americanos atinjam os 125%, taxas que teriam resultado num embargo comercial virtual.

"Veremos o que acontece", disse Trump em conferência de imprensa, quando questionado sobre como planeava prolongar o prazo. "Têm lidado muito bem. A relação é muito boa com o Presidente Xi (Jinping) e comigo."

As importações da China estão atualmente sujeitas a tarifas de 30%, incluindo uma taxa básica de 10% e 20% sobre tarifas relacionadas com o fentanil impostas por Washington em fevereiro e março. A China acompanhou a flexibilização, reduzindo a sua taxa de imposto sobre as importações dos EUA para 10%.

Em maio, as duas partes anunciaram uma trégua na disputa comercial após negociações em Genebra, na Suíça, concordando com um período de 90 dias para permitir novas negociações. Voltaram a encontrar-se em Estocolmo, na Suécia, no final de julho, mas não anunciaram um acordo para prolongar o prazo.

Kelly Ann Shaw, autoridade sénior de comércio da Casa Branca durante o primeiro mandato de Trump e atualmente na Akin Gump Strauss Hauer & Feld, disse esperar que Trump prolongasse a "distensão tarifária" de 90 dias por mais 90 dias na segunda-feira.

"Não seria uma negociação ao estilo de Trump se não fosse até ao último fio", disse ela, acrescentando que Trump também poderia anunciar progressos noutros aspetos da relação económica como pano de fundo para a concessão da extensão.

"O motivo da pausa de 90 dias, em primeiro lugar, foi estabelecer as bases para negociações mais amplas, e houve muito ruído sobre tudo, desde a soja aos controlos de exportação e ao excesso de capacidade no fim de semana", disse ela.

Ryan Majerus, ex-funcionário comercial dos EUA, agora no escritório de advogados King & Spalding, celebrou a notícia.

"Isto irá, sem dúvida, diminuir a ansiedade de ambos os lados à medida que as negociações prosseguem e os EUA e a China trabalham para um acordo-quadro no outono. Tenho a certeza de que os compromissos de investimento serão considerados em qualquer possível acordo, e a extensão dá-lhes mais tempo para tentar resolver algumas das preocupações comerciais de longa data", disse.

A Casa Branca recusou comentar para além das declarações de Trump. O Departamento do Tesouro e o Gabinete do Representante do Comércio dos EUA não responderam aos pedidos de comentário.

O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, afirmou que Washington tem os ingredientes para um acordo com a China e que está "otimista" quanto ao caminho a seguir.

Trump pressionou para concessões adicionais no domingo, instando a China a quadruplicar as suas compras de soja, embora os analistas questionem a viabilidade de tal acordo. Trump não reiterou a exigência na segunda-feira.

Mas Washington também tem pressionado Pequim para que deixe de comprar petróleo russo, com Trump a ameaçar impor tarifas secundárias à China.