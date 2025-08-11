UE condena morte de cinco jornalistas em Gaza

11 ago, 2025 - 20:50 • Ricardo Vieira, com Reuters
A alta-representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, condenou esta segunda-feira a morte de cinco jornalistas, na Faixa de Gaza.
Os profissionais da Al Jazeera foram mortos num ataque aéreo de Israel, junto ao hospital Al Shifa, na cidade de Gaza.
"Tomamos nota da alegação israelita de que o grupo era composto por terroristas do Hamas, mas há necessidade, nesses casos, de fornecer evidências claras, no respeito ao Estado de Direito, para evitar ataques a jornalistas", disse Kaja Kallas, numa publicação na rede social X.
A chefe da diplomacia europeia, que falava no final de uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, também apelou a Israel que permita a entrada de mais camiões na Faixa de Gaza com ajuda humanitária e a uma melhor distribuição de alimentos e medicamentos à população.
Kaja Kallas considera que a guerra na Faixa de Gaza está cada vez mais perigosa e é preciso alcançar um cessar-fogo.
“Se uma solução militar fosse possível, a guerra já tinha acabado”, escreveu a chefe da diplomacia europeia, numa altura em que Israel está a ultimar uma operação militar para a ocupação total da Faixa de Gaza.
A prioridade da União Europeia continua a ser o apoio humanitário aos palestinianos, um cessar-fogo e a libertação dos reféns israelitas.