  Noticiário das 20h
  • 11 ago, 2025
Pensilvânia

Um morto e dois desaparecidos em explosão numa siderurgia em Pittsburgh

11 ago, 2025 - 17:59 • Daniela Espírito Santo com Reuters

Haverá pessoas presas nos escombros e as equipas de emergência estão a trabalhar para as alcançar.

Pelo menos uma pessoa morreu e duas estão desaparecidas numa explosão numa fábrica de aço na área metropolitana de Clairton, Pittsburgh, esta segunda-feira. Várias outras pessoas também estarão feridas, numa altura em que as equipas de bombeiros estão a combater as chamas na instalação. No local há fumo denso a dificultar as operações, de acordo com a CBS News e outros jornais locais.

Desconhece-se, para já, a extensão dos ferimentos mas, de acordo com a Agência Reuters, várias pessoas foram encaminhadas para unidades de tratamento de queimados.

Ainda não há informações sobre a possível causa da explosão, que aconteceu ao final da manhã naquele local do estado da Pensilvânia, nos EUA.

À Reuters, o presidente da Câmara de Clairton, Rich Lattanzi, descreveu o cenário, garantindo não saber "se há pessoas presas" nos escombros. "Há ambulâncias, polícias e veículos de emergência por todo o lado. É um dia horrível para Clairton", desabafa.

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, publicou na plataforma de redes sociais X que o seu governo estava em contacto com as autoridades locais em Clairton, Pensilvânia, enquanto estas prestam auxílio aos feridos da explosão.

"A cena ainda está ativa, e as pessoas próximas do local devem seguir as instruções das autoridades locais", escreveu, pedindo a que todos se juntem a ele em oração pela comunidade de Clairton.

Uma autoridade disse à CNN que algumas pessoas ficaram presas nos escombros e que as equipas de emergência estavam a trabalhar para as alcançar.

[Notícia atualizada às 20h22 de 11 de agosto de 2025 para atualizar o balanço de mortos, desaparecidos e feridos]

  Noticiário das 20h
  • 11 ago, 2025
