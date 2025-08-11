Um morto e um desaparecido em explosão numa siderurgia em Pittsburgh

Pelo menos uma pessoa morreu e uma outra está desaparecida após várias explosões numa fábrica de aço na área metropolitana de Clairton, Pittsburgh, esta segunda-feira. Há, ainda, pelo menos dez outras feridas, numa altura em que as equipas de bombeiros estão a vasculhar os escombros da siderurgia à procura de um funcionário que se acredita estar desaparecido. No local, o fumo denso dificultou as operações de extinção das chamas, de acordo com a CBS News e outros jornais locais.

Desconhece-se, para já, a extensão dos ferimentos mas, de acordo com a Agência Reuters, várias pessoas foram encaminhadas para unidades de tratamento de queimados. Algumas pessoas ficaram presas nos escombros e as equipas de emergência estiveram a trabalhar para as alcançar.

Uma segunda pessoa que foi, inicialmente, dada como desaparecida foi, no entretanto, encontrada e transportada para um hospital local, confirmou o superintendente assistente da polícia do condado de Allegheny, Victor Joseph, num briefing. Aos jornalistas, Joseph confirmou que ainda não há informações sobre a possível causa da explosão e que a investigação seria "demorada".

No entretanto, David Burritt, presidente e CEO da empresa afetada, afirmou, em comunicado, que a empresa estava a trabalhar com as autoridades locais para descobrir a causa.

À Reuters, o presidente da Câmara de Clairton, Rich Lattanzi, descreveu o cenário, garantindo não saber "se há pessoas presas" nos escombros. "Há ambulâncias, polícias e veículos de emergência por todo o lado. É um dia horrível para Clairton", desabafa.

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, confirmou na plataforma X (antigo Twitter) que houve várias explosões na fábrica e que o seu governo estava em contacto com as autoridades locais em Clairton, Pensilvânia, enquanto estas prestam auxílio aos feridos da explosão.