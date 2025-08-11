Zelensky: concessões não vão convencer a Rússia a parar de lutar

11 ago, 2025 - 14:57 • Reuters
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou esta segunda-feira que concessões à Rússia não convencerão Putin a parar a guerra na Ucrânia e que é necessário aumentar a pressão sobre o Kremlin.
“A Rússia está a prolongar a guerra e, por isso, merece uma pressão global mais forte. A Rússia recusa-se a parar as mortes e, portanto, não deve receber quaisquer recompensas ou benefícios”, escreveu na rede X.
“E isto não é apenas uma posição moral – é também racional. Concessões não convencem um assassino.”
As declarações de Zelensky surgem poucos dias antes do encontro entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, que deverá acontecer esta sexta-feira no Alasca.