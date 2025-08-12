Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 12 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

"Ataque" de alforrecas pára maior central nuclear de França

12 ago, 2025 - 00:36 • Ricardo Vieira

Filtros das bombas de água invadidos por alforrecas. Quatro reatores pararam automaticamente. Empresa EDF garante que o incidente não teve impacto na segurança da central de Gravelines.

A+ / A-

Uma enorme aglomeração de alforrecas obrigou ao encerramento de quatro dos seis reatores da central nuclear de França.

O "cardume" de alforrecas entrou nos filtros das bombas de água da central de Gravelines, no norte do país, no domingo à noite.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os reatores 2, 3 e 4 pararam automaticamente, entre as 23h00 e a meia-noite, e o mesmo aconteceu horas mais tarde ao reator 6, indica a empresa EDF.

Os outros dois reatores estavam parados para uma manutenção programada.

Em comunicado, a elétrica garante que o incidente não teve impacto na segurança da central nuclear, dos trabalhadores ou do ambiente.

O aumento da temperatura da água do mar é apontada como a causa para a presença massiva de alforrecas naquela zona do norte de França.

A central nuclear de Gravelines fica situada entre Calais e Dunkerque. É a segunda maior da Europa e a sexta maior do mundo.

Produz anualmente 38.462 GWh de energia e pode abastecer cerca de 5 milhões de casas e negócios.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 12 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?