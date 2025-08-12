"Ataque" de alforrecas pára maior central nuclear de França

Uma enorme aglomeração de alforrecas obrigou ao encerramento de quatro dos seis reatores da central nuclear de França.



O "cardume" de alforrecas entrou nos filtros das bombas de água da central de Gravelines, no norte do país, no domingo à noite.

Os reatores 2, 3 e 4 pararam automaticamente, entre as 23h00 e a meia-noite, e o mesmo aconteceu horas mais tarde ao reator 6, indica a empresa EDF.

Os outros dois reatores estavam parados para uma manutenção programada.

Em comunicado, a elétrica garante que o incidente não teve impacto na segurança da central nuclear, dos trabalhadores ou do ambiente.

O aumento da temperatura da água do mar é apontada como a causa para a presença massiva de alforrecas naquela zona do norte de França.

A central nuclear de Gravelines fica situada entre Calais e Dunkerque. É a segunda maior da Europa e a sexta maior do mundo.

Produz anualmente 38.462 GWh de energia e pode abastecer cerca de 5 milhões de casas e negócios.