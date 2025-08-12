Cabo Verde em estado de calamidade após cheias mortais

Não há vítimas portuguesas ou de outras nacionalidades, declara também o ministro à Renascença , que adianta, por outro lado, que muitas casas e lojas de comércio foram afetadas, tendo sido ativado o Fundo Nacional de Emergência.

"Em São Vicente temos sete vítimas mortais a lamentar, até agora. Foram parar ao mar. Pelo menos quatro pessoas estão desaparecidas, no Mindelo. Quanto às vítimas mortais, quatro delas ocorreram na cidade e outras três na aldeia de Salamansa. Houve algumas vias que foram cortadas, muitas, foram destruídas. Então, o foco foi recuperar a circulação. Ainda há muito trabalho a decorrer", afirma.

O ministro da Administração interna de Cabo Verde, Paulo Rocha, disse à Renascença que há ainda desaparecidos na cidade do Mindelo, na ilha de São Vicente. Foram decretados dois dias de luto nacional.

"Foi decretada a situação de calamidade que, essencialmente, permite mobilizar um conjunto de meios que São Vicente não tem, para fazer face aos prejuízos. Foi ativado o Fundo Nacional de Emergência que permitirá, num primeiro momento, afetar de forma extraordinária todos os recursos que forem necessários para apoiar as populações. Houve muitas casas particulares afetadas, muito comércio que também foi afetado. Houve gente que perdeu tudo. Enfim, foi um drama, mesmo", desabafa.

O responsável pela pasta da Administração interna de Cabo Verde dá ainda conta das operações que vão seguir-se, no terreno.

"Será a continuação dos trabalhos de remoção de escombros, de remoção de árvores derrubadas. Apoiar algumas pessoas com a limpeza das suas casas. Será a continuação da abertura de caminhos e, ao longo dos dias, estaremos a fazer o levantamento completo dos danos, visando o apoio necessário, através do Fundo Nacional de Emergência", declara.

Para os próximos dias, as previsões da meteorologia apontam para um desagravamento do estado do tempo, mas Paulo Rocha lembra que é necessário manter vigilância.

"As previsões para os próximos dias são mais calmas. Não há previsão de chuva intensa, mas, como digo, também não havia uma previsão de chuvas com tanta intensidade. Choveu muito, torrencialmente, em muito pouco tempo", refere.