Espanha: Incêndio faz mais uma morte e destrói património da humanidade

12 ago, 2025 - 23:29 • Ricardo Vieira

Incêndio destruiu a zona de Las Médulas, uma antiga mina romana a céu aberto que é património da humanidade desde 1997.

Aumenta para dois o número de mortos nos incêndios dos últimos dias em Espanha.

Uma pessoa morreu esta terça-feira quando combatia um incêndio em Molezuelas de la Carballeda, que está a afetar as províncias de Zamora e Leon, no noroeste de Espanha.

A vítima de 35 anos estava a operar uma máquina de rasto quando foi apanhado pelas chamas, avança o jornal El Mundo.

Este incêndio que deflagrou durante o fim de semana destruiu a zona de Las Médulas, uma antiga mina romana a céu aberto que é património da humanidade desde 1997.

Noutro incêndio que lavra em Oímbra, na província de Ourense, dois bombeiros ficaram feridos. O prognóstico é reservado, adianta o jornal El País.

Um homem morreu num incêndio florestal na localidade de Tres Cantos, um subúrbio a norte de Madrid, anunciaram as autoridades espanholas, esta terça-feira, que acionaram o nível de pré-emergência devido aos vários fogos ativos no país.

O homem de 50 anos, que sofreu queimaduras em 98% do corpo na segunda-feira, é a primeira vítima mortal dos vários incêndios que afetam Espanha em plena vaga de calor.

