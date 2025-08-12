Menu
Google e NASA testam novo modelo de IA para ajuda médica em missões espaciais

12 ago, 2025 - 12:13 • Lusa

A NASA e a Google estão a testar um novo assistente com Inteligência Artificial (IA) capaz de fazer diagnósticos médicos autónomos durante as missões espaciais prolongadas, informa a tecnológica no seu "site".

A aposta da NASA em voos espaciais tripulados implica apoiar a saúde da tripulação, pelo que os cuidados médicos no espaço estão a tornar-se cada vez mais importantes, sobretudo quando as missões da agência espacial se aventuram mais fundo na exploração do espaço.

Neste sentido, "para explorar este desafio, a Google e a NASA colaboraram numa prova de conceito inovadora para um Sistema de Suporte à Decisão Clínica (CDSS) automatizado, conhecido como "Assistente Digital do Oficial Médico da Tripulação" (CMO-DA)", explica a "gigante" da tecnologia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O assistente pretende auxiliar os astronautas com ajuda médica durante as missões espaciais prolongadas, recorrendo a IA, de forma a apoiar a exploração espacial.

"A ferramenta CMO-DA pode ajudar os astronautas a diagnosticar e tratar os sintomas de forma autónoma quando as tripulações não estão em contacto direto com especialistas médicos baseados na Terra", revela a informação divulgada.

O sistema de IA utiliza as últimas técnicas de processamento para fornecer análises em tempo real de saúde e do desempenho da tripulação, auxiliando na tomada de decisões médicas orientadas por dados e análises.

Os primeiros testes realizados pelas empresas mostraram a "promessa de diagnósticos confiáveis", estando a Google e a NASA a colaborar com médicos para refinar o modelo, para que possa ser aplicado durante futuras missões de exploração espacial.

"Essa ferramenta representa um marco importante para o atendimento médico assistido por IA e exploração contínua do cosmos", refere a empresa.

