Incêndios em Espanha: uma pessoa morreu nos arredores de Madrid, país declara pré-emergência

12 ago, 2025 - 12:43 • Lusa

O chefe do Governo, Pedro Sánchez, lamentou a morte do homem perto de Madrid e considerou que a situação é de "risco extremo", pelo que exige "muita prudência".

A+ / A-

Um homem morreu num incêndio florestal na localidade de Tres Cantos, um subúrbio a norte de Madrid, anunciaram as autoridades espanholas, esta terça-feira, que acionaram o nível de pré-emergência devido aos vários fogos ativos no país.

O homem de 50 anos, que sofreu queimaduras em 98% do corpo na segunda-feira, é a primeira vítima mortal dos vários incêndios que afetam Espanha em plena vaga de calor.

"Lamento profundamente a morte do homem que ficou gravemente ferido no incêndio florestal de Tres Cantos", a 23 quilómetros a norte da capital, escreveu a presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, nas redes sociais, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Centenas de moradores foram retirados do bairro afetado, segundo as autoridades. O conselheiro do ambiente da região de Madrid, Carlos Novillo, disse aos jornalistas durante a noite que o fogo se propagou por seis quilómetros em apenas 40 minutos.

As autoridades regionais de Madrid anunciaram esta terça-feira de manhã, nas redes sociais, que a luta contra o incêndio tinha progredido favoravelmente durante a noite e que o fogo estava contido.

Esta série de incêndios coincide com a vaga de calor que entrou no décimo dia, com todas as regiões em alerta, incluindo as do Norte.

Face à situação, o Ministério do Interior ativou de madrugada o nível um, de dois, da Situação Operacional do Plano Geral de Emergência do Estado (PLEGEM) e declarou a fase de pré-emergência. A decisão visa analisar e coordenar a mobilização de recursos para ajudar as comunidades autónomas afetadas, segundo a agência de notícias espanhola Europa Press.

A diretora-geral da Proteção Civil e Emergências do Ministério do Interior, Virginia Barcones, convocou para as próximas horas uma reunião do Comité Estatal de Coordenação e Gestão dos incêndios florestais para avaliar a situação.

O chefe do Governo, Pedro Sánchez, lamentou a morte do homem perto de Madrid e considerou que a situação é de "risco extremo", pelo que exige "muita prudência". Sánchez também manifestou apreço pelos profissionais que "estão a trabalhar incansavelmente" no combate aos incêndios numa mensagem publicada nas redes sociais, esta terça-feira.

