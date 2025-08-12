Menu
Indonésia. ​Sismo de magnitude 6.3 atinge leste do país sem alerta de tsunami

12 ago, 2025 - 11:23 • Lusa

Abalo foi registado às 8h24, hora portuguesa.

A+ / A-

A costa leste da Indonésia foi atingida esta manhã por um sismo de magnitude 6.3 na escala de Richter.

O terramoto foi registado às 17h24 locais, menos nove horas em Portugal, e atingiu a província da Papua, situada no leste do país.

De acordo com o Serviço Geofísico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro registou-se a uma profundidade de 10 quilómetros, a cerca de 200 quilómetros a noroeste da cidade de Abepura.

Está excluído o risco de tsunami e não há, nesta altura, indicação de vítimas ou danos materiais.

