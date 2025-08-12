Madonna pede ao Papa Leão XIV que visite Gaza “antes que seja tarde demais”

A cantadora Madonna pediu ao papa Leão XIV que visite a Faixa de Gaza numa missão humanitária para ajudar as crianças palestinas que estão famintas, alertando que "não há mais tempo".

“Santíssimo Padre. Por favor, vá a Gaza e leve a sua luz às crianças antes que seja tarde demais. Como mãe, não suporto ver o sofrimento delas. As crianças do mundo pertencem a todos. O Senhor é o único de nós a quem não se pode negar a entrada", escreveu numa publicação no Instagram.

O apelo termina com: “Não há mais tempo. Por favor, diga que vá. Com amor, Madonna.”

A cantora explica que enviou a mensagem ao pontífice porque "a política não pode afetar a mudança", mas "a consciência pode".