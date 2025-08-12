Madonna pede ao Papa Leão XIV que visite Gaza “antes que seja tarde demais”

12 ago, 2025 - 08:03 • Olímpia Mairos
A cantadora Madonna pediu ao papa Leão XIV que visite a Faixa de Gaza numa missão humanitária para ajudar as crianças palestinas que estão famintas, alertando que "não há mais tempo".
“Santíssimo Padre. Por favor, vá a Gaza e leve a sua luz às crianças antes que seja tarde demais. Como mãe, não suporto ver o sofrimento delas. As crianças do mundo pertencem a todos. O Senhor é o único de nós a quem não se pode negar a entrada", escreveu numa publicação no Instagram.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O apelo termina com: “Não há mais tempo. Por favor, diga que vá. Com amor, Madonna.”
A cantora explica que enviou a mensagem ao pontífice porque "a política não pode afetar a mudança", mas "a consciência pode".
No texto, Madonna afirma que decidiu manifestar-se no aniversário de seu filho Rocco, dizendo que o melhor presente que poderia oferecer como mãe seria “pedir a todos que façam o possível para ajudar a salvar as crianças inocentes presas no fogo cruzado em Gaza”.
Ainda assim, a estrela da música ressaltou que não está "apontando dedos, colocando culpas ou tomando partido" e incentivou as doações a organizações como World Central Kitchen, Women Wage Peace e Women of the Sun.
"Todos estão sofrendo. Inclusive as mães dos reféns. Rezo para que elas também sejam libertadas", destacou.
Ainda no post, Madonna defende que os "portões humanitários" precisam ser totalmente abertos para salvar crianças inocentes.