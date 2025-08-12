Ucrânia poderá estar a prestes a ceder território à Rússia

A Ucrânia poderá aceitar um cessar-fogo e ceder território já controlado pela Rússia — Luhansk, Donetsk, Zaporíjia, Kherson e Crimeia — como parte de um plano de paz apoiado pela Europa. A notícia é avançada pelo jornal britânico The Telegraph, que cita uma fonte diplomática europeia. No entanto, a informação — que contraria aquela que tem sido a posição oficial de Volodymyr Zelensky desde o início da guerra (de que o seu país não cederá um centímetro de território a Putin) — não tem eco na imprensa ucraniana, nem foi confirmada por Kiev. Na sexta-feira, Donald Trump e o Presidente russo reúnem-se no Alasca para discutir um eventual cessar-fogo. Zelensky não foi convidado para o encontro. O Presidente ucraniano — especialmente depois de Trump ter sugerido que quaisquer tréguas obrigariam Kiev a perder parte das suas terras — voltou a apelar aos líderes europeus para rejeitarem propostas que impliquem a perda de território. Segundo o jornal britânico, Zelensky estará agora a pedir aos aliados europeus que não aceitem a cedência de terras que não estejam já sobre o domínio russo, querendo em troca garantias de segurança, fornecimento de armamento e caminho aberto para adesão à NATO.

Atualmente, Moscovo controla cerca de 20% da Ucrânia, de acordo com as fronteiras reconhecidas internacionalmente de 1991. “O plano só pode estar relacionado com as posições atualmente detidas pelas forças militares”, disse um responsável ocidental citado pelo Telegraph, descrevendo um fim de semana frenético de diplomacia entre Kiev e os seus aliados. Nos últimos dias vários líderes europeus, entre eles Emmanuel Macron (França), Donald Tusk (Polónia) e Friedrich Merz (Alemanha), reiteraram oposição a mudanças de fronteiras pela força. Já o Presidente ucraniano disse, na segunda-feira à noite, não haver sinais de que a Rússia se prepare para pôr fim à guerra: “Pelo contrário, estão a movimentar as suas tropas e forças de forma a lançar novas operações ofensivas”, segundo um relatório dos serviços de informações ucranianos.