Ucrânia: União Europeia apoia encontro entre Trump e Putin, mas rejeita "alterações de fronteiras pela força"

A UE apoia a iniciativa do Presidente norte-americano para discutir com o homólogo russo uma solução para o conflito na Ucrânia, reiterando que uma "paz justa e duradoura" exclui "alterações de fronteiras pela força".

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países da UE, incluindo o português Paulo Rangel, reuniram-se na segunda-feira por videoconferência, numa iniciativa da alta representante para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, para discutir a iniciativa para a paz na Ucrânia lançada por Donald Trump.

A discussão ministerial teve lugar quatro dias antes de um encontro agendado entre Trump e Vladimir Putin no Alasca, e depois de o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter rejeitado a sugestão do Presidente norte-americano de que a solução para o conflito passaria por uma "troca de territórios".

Na declaração, divulgada após a reunião, os líderes da UE apoiaram os esforços de Trump para pôr fim à "guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia", frisando que "alcançar uma paz e segurança justas e duradouras" para Kiev "deve respeitar o direito internacional, incluindo os princípios da independência, soberania, integridade territorial e a proibição de alterações das fronteiras internacionais pela força".

"O povo ucraniano deve ter a liberdade de decidir o seu futuro. O caminho para a paz na Ucrânia não pode ser decidido sem a Ucrânia. Só pode haver negociações significativas no contexto de um cessar-fogo ou da redução das hostilidades", adiantaram.

A Hungria, como em anteriores posições da UE sobre o conflito na Ucrânia, não se associou à declaração de hoje.

Desde o anúncio da cimeira Trump-Putin, os países europeus têm multiplicado as trocas diplomáticas, esforçando-se por formar uma frente comum.

Num contexto em que os países europeus procuram evitar que Trump e Putin decidam entre si um entendimento prejudicial a Kiev, o chanceler alemão, Friedrich Merz, convidou na segunda-feira os Presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia, o secretário-geral da NATO e vários líderes europeus para uma reunião virtual na quarta-feira, dois dias antes da cimeira Trump-Putin.