Zelensky recusa ceder território no Leste da Ucrânia

O Presidente ucraniano afirmou esta terça-feira que rejeitará qualquer proposta da Rússia que implique a retirada das forças ucranianas da região do Donbass. no leste do país.

Volodymyr Zelensky considera que tal medida privaria Kiev das suas linhas de defesa e abriria caminho a novas ofensivas por parte de Moscovo.

Em declarações aos jornalistas, o líder ucraniano sublinha que as questões territoriais devem ser discutidas apenas após acordo de cessar-fogo com a Rússia.

Defende ainda que as garantias de segurança para a Ucrânia devem ser parte integrante dessas conversações.

Zelensky falava aos jornalistas na contagem decrescente para a muito aguardada cimeira entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o chefe de Estado russo, Vladimir Putin. A reunião está marcada para sexta-feira em Anchorage, no Alasca.

O jornal britânico The Telegraph, citando uma fonte diplomática europeia, avançou que a Ucrânia poderá aceitar um cessar-fogo e ceder território já controlado pela Rússia — Luhansk, Donetsk, Zaporíjia, Kherson e Crimeia — como parte de um plano de paz apoiado pela Europa.

Trump sugeriu recentemente que uma troca de territórios poderia fazer parte de um eventual acordo de paz — uma ideia que Kiev contesta veementemente.

Zelensky revelou que a proposta russa consiste em travar os avanços noutras regiões da Ucrânia em troca da retirada das tropas ucranianas do Donbass, região que inclui os oblasts de Donetsk e Luhansk, atualmente sob intenso conflito.