Espanha pede ajuda à UE perante onda de incêndios

O Governo espanhol ativou esta quarta-feira o mecanismo europeu de proteção civil devido aos grandes incêndios que assolam o país.

A medida foi anunciada pelo ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Espanha vai pedir ao mecanismo europeu dois aviões pesados de combate a incêndios Canadair, adiantou o governante, em declarações à Cadena SER.

“Neste momento, não precisamos urgentemente dos dois aviões Canadair, mas, face às previsões meteorológicas, queremos tê-los no nosso território nacional o mais rapidamente possível, para que possam ser utilizados, caso venham a ser necessários”, afirmou.

Apesar de, para já, não ser essencial, o país está preparado para solicitar mais apoio aos seus aliados europeus, incluindo o envio de mais bombeiros, acrescentou Fernando Grande-Marlaska.

Em Espanha, um bombeiro voluntário e um civil morreram devido a queimaduras graves e várias pessoas foram hospitalizadas com ferimentos graves, numa altura em que a agência estatal de meteorologia, AEMET, alerta para o risco extremo ou muito elevado de incêndio em praticamente todo o país.

Cerca de 10 mil pessoas foram retiradas das suas casas devido à aproximação do fogo, em várias zonas do país.

Espanha encontrava-se no 10.º dia de uma vaga de calor que atingiu o pico na terça-feira, com temperaturas a rondar os 45 graus Celsius, e que, segundo a AEMET, deverá prolongar-se até segunda-feira, podendo tornar-se uma das mais longas já registadas.