  • Noticiário das 23h
  • 13 ago, 2025
Espanha pede ajuda à UE perante onda de incêndios

13 ago, 2025 - 23:18 • Ricardo Vieira, com Reuters

Governo de Madrid vai contar com reforço de dois aviões Canadair. Cerca de 10 mil pessoas foram retiradas de casa devido aos fogos que assolam várias regiões. Duas pessoas morreram e há vários feridos graves.

O Governo espanhol ativou esta quarta-feira o mecanismo europeu de proteção civil devido aos grandes incêndios que assolam o país.

A medida foi anunciada pelo ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Espanha vai pedir ao mecanismo europeu dois aviões pesados de combate a incêndios Canadair, adiantou o governante, em declarações à Cadena SER.

“Neste momento, não precisamos urgentemente dos dois aviões Canadair, mas, face às previsões meteorológicas, queremos tê-los no nosso território nacional o mais rapidamente possível, para que possam ser utilizados, caso venham a ser necessários”, afirmou.

Apesar de, para já, não ser essencial, o país está preparado para solicitar mais apoio aos seus aliados europeus, incluindo o envio de mais bombeiros, acrescentou Fernando Grande-Marlaska.

Em Espanha, um bombeiro voluntário e um civil morreram devido a queimaduras graves e várias pessoas foram hospitalizadas com ferimentos graves, numa altura em que a agência estatal de meteorologia, AEMET, alerta para o risco extremo ou muito elevado de incêndio em praticamente todo o país.

Cerca de 10 mil pessoas foram retiradas das suas casas devido à aproximação do fogo, em várias zonas do país.

Espanha encontrava-se no 10.º dia de uma vaga de calor que atingiu o pico na terça-feira, com temperaturas a rondar os 45 graus Celsius, e que, segundo a AEMET, deverá prolongar-se até segunda-feira, podendo tornar-se uma das mais longas já registadas.

