Gaza. Ataques israelitas matam 123 pessoas em 24 horas

13 ago, 2025 - 15:07 • Reuters
As forças armadas de Israel bombardearam a cidade de Gaza nesta quarta-feira, em antecipação à tomada do território planeada por Netanyahu. Mais 123 pessoas morreram no último dia — o número mais alto da última semana —, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, enquanto o grupo militante Hamas mantem novas conversações com mediadores egípcios.
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reiterou que os palestinianos deveriam simplesmente abandonar o território. A ideia recebeu o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
"Eles não estão a ser expulsos, serão autorizados a sair", disse Netanyahu ao canal de televisão israelita i24NEWS. "Todos os que se preocupam com os palestinianos e dizem que querem ajudá-los devem abrir as suas portas e parar de nos dar lições".
Os árabes e muitos líderes mundiais estão horrorizados com a ideia de deslocar a população de Gaza. Segundo os palestinianos, seria como repetir a «Nakba» de 1948, quando centenas de milhares fugiram ou foram forçados a abandonar as suas casas e territórios.
A conquista de Gaza que Israel está a planear está a semanas de distância, dizem as autoridades. Assim, um cessar-fogo ainda é possível, embora as negociações tenham fracassado e o conflito ainda continue violento.
Aeronaves e tanques israelitas bombardearam fortemente as zonas orientais da cidade de Gaza durante a noite, segundo os residentes, com muitas casas destruídas nos bairros de Zeitoun e Shejaia. O hospital Al-Ahli informou que 12 pessoas morreram num ataque aéreo a uma casa em Zeitoun.
Tanques também destruíram várias casas na zona leste de Khan Younis, no sul de Gaza, enquanto no centro, os israelitas mataram nove pessoas que procuravam ajuda em dois incidentes separados, segundo médicos palestinianos. As forças armadas de Israel não comentaram.
Mais oito pessoas, incluindo três crianças, morreram de fome e desnutrição em Gaza nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde do território. São agora 235 as vítimas mortais devido à fome, incluindo 106 crianças, desde o início da guerra.
Israel contesta os números de desnutrição e fome relatados pelo Ministério da Saúde no enclave governado pelo Hamas.
Nesta quarta-feira, as reuniões do principal negociador do Hamas, Khalil Al-Hayya, com autoridades egípcias no Cairo focaram-se em discutir o fim da guerra, a entrega de ajuda humanitária e "o fim do sofrimento do nosso povo em Gaza", disse o representante do Hamas, Taher al-Nono, em comunicado.
Fontes de segurança egípcias afirmaram que também discutirão a possibilidade de um cessar-fogo abrangente durante as negociações, o que levaria o Hamas a renunciar ao governo em Gaza e a entregar as suas armas.
Um representante do Hamas disse à Reuters que o grupo está aberto a todas as ideias, desde que Israel termine a guerra e se retire. No entanto, "é impossível baixar as armas antes que a ocupação seja esquecida", afirmou o representante, que pediu para não ser identificado, à Reuters.
O plano de Netanyahu de expandir o controlo militar sobre Gaza, que fontes israelitas afirmaram poder ser lançado em outubro, intensificou a indignação global sobre a devastação generalizada, deslocamento e fome no enclave.
Vinte e quatro nações condenaram esta semana os "níveis inimagináveis" de sofrimento e instaram Israel a permitir a ajuda sem restrições.
Médio Oriente
"O sofrimento humanitário em Gaza atingiu níveis i(...)
Israel acusa o Hamas de roubar ajuda e afirma ter tomado medidas para aumentar os suprimentos, incluindo pausas diárias nos combates em algumas áreas e rotas protegidas para veículos humanitários.
As forças armadas israelitas afirmaram na quarta-feira que cerca de 320 camiões entraram em Gaza através das passagens de Kerem Shalom e Zikim e que outros 320 camiões foram recolhidos e distribuídos pela ONU e por organizações internacionais nas últimas 24 horas, juntamente com três camiões-cisterna de combustível e 97 paletes de ajuda humanitária lançada do ar.
Mas a ONU e os palestinianos afirmam que a ajuda continua a ser insuficiente.
A guerra começou a 7 de outubro de 2023, quando militantes liderados pelo Hamas invadiram o sul de Israel, matando 1.200 pessoas e fazendo 251 reféns, de acordo com dados israelitas. Desde então, a ofensiva de Israel contra o Hamas em Gaza matou mais de 61.000 palestinianos, de acordo com autoridades de saúde locais.
Os Estados árabes e grande parte da comunidade internacional querem que, depois da guerra, Gaza seja governada pela Autoridade Palestiniana, que exerce uma governação limitada na Cisjordânia ocupada por Israel.
A ministra dos Negócios Estrangeiros da Autoridade, Varsen Aghabekian Shahin, disse aos jornalistas que estava pronta para assumir total responsabilidade em Gaza. Neste caso, o Hamas não teria qualquer papel e seria obrigado a entregar as armas.
O Hamas afirma estar pronto para abandonar a governação de Gaza em favor de uma entidade tecnocrática apartidária acordada por todos os partidos palestinianos.
Israel afirma não confiar na Autoridade Palestina para governar Gaza.