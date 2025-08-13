Gaza. Ataques israelitas matam 123 pessoas em 24 horas

As forças armadas de Israel bombardearam a cidade de Gaza nesta quarta-feira, em antecipação à tomada do território planeada por Netanyahu. Mais 123 pessoas morreram no último dia — o número mais alto da última semana —, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, enquanto o grupo militante Hamas mantem novas conversações com mediadores egípcios.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reiterou que os palestinianos deveriam simplesmente abandonar o território. A ideia recebeu o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Eles não estão a ser expulsos, serão autorizados a sair", disse Netanyahu ao canal de televisão israelita i24NEWS. "Todos os que se preocupam com os palestinianos e dizem que querem ajudá-los devem abrir as suas portas e parar de nos dar lições".

Os árabes e muitos líderes mundiais estão horrorizados com a ideia de deslocar a população de Gaza. Segundo os palestinianos, seria como repetir a «Nakba» de 1948, quando centenas de milhares fugiram ou foram forçados a abandonar as suas casas e territórios.

A conquista de Gaza que Israel está a planear está a semanas de distância, dizem as autoridades. Assim, um cessar-fogo ainda é possível, embora as negociações tenham fracassado e o conflito ainda continue violento.

Aeronaves e tanques israelitas bombardearam fortemente as zonas orientais da cidade de Gaza durante a noite, segundo os residentes, com muitas casas destruídas nos bairros de Zeitoun e Shejaia. O hospital Al-Ahli informou que 12 pessoas morreram num ataque aéreo a uma casa em Zeitoun.

Tanques também destruíram várias casas na zona leste de Khan Younis, no sul de Gaza, enquanto no centro, os israelitas mataram nove pessoas que procuravam ajuda em dois incidentes separados, segundo médicos palestinianos. As forças armadas de Israel não comentaram.

Mais oito pessoas, incluindo três crianças, morreram de fome e desnutrição em Gaza nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde do território. São agora 235 as vítimas mortais devido à fome, incluindo 106 crianças, desde o início da guerra.

Israel contesta os números de desnutrição e fome relatados pelo Ministério da Saúde no enclave governado pelo Hamas.

Nesta quarta-feira, as reuniões do principal negociador do Hamas, Khalil Al-Hayya, com autoridades egípcias no Cairo focaram-se em discutir o fim da guerra, a entrega de ajuda humanitária e "o fim do sofrimento do nosso povo em Gaza", disse o representante do Hamas, Taher al-Nono, em comunicado.

As possibilidades do cessar-fogo



Fontes de segurança egípcias afirmaram que também discutirão a possibilidade de um cessar-fogo abrangente durante as negociações, o que levaria o Hamas a renunciar ao governo em Gaza e a entregar as suas armas.

Um representante do Hamas disse à Reuters que o grupo está aberto a todas as ideias, desde que Israel termine a guerra e se retire. No entanto, "é impossível baixar as armas antes que a ocupação seja esquecida", afirmou o representante, que pediu para não ser identificado, à Reuters.

O plano de Netanyahu de expandir o controlo militar sobre Gaza, que fontes israelitas afirmaram poder ser lançado em outubro, intensificou a indignação global sobre a devastação generalizada, deslocamento e fome no enclave.

Vinte e quatro nações condenaram esta semana os "níveis inimagináveis" de sofrimento e instaram Israel a permitir a ajuda sem restrições.