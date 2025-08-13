Portugal envia navio da Marinha para prestar assistência humanitária em Cabo Verde

Portugal anunciou esta quarta-feira o envio do navio da Marinha "NRP Sines" para prestar assistência humanitária em Cabo Verde, na sequência da tempestade que atingiu, segunda-feira, as ilhas de São Vicente e Santo Antão, causando oito mortos.

O Ministério da Defesa Nacional de Portugal afirma, em comunicado, que está previsto o navio patrulha chegar ao arquipélago africano na sexta-feira. É comandado pelo capitão-tenente Vítor Manuel Silva Santos e constituído por uma guarnição de 56 militares.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"O navio patrulha oceânico da Marinha Portuguesa, NRP Sines, está a caminho de Cabo Verde, para prestar assistência humanitária à população afetada pelas cheias, nas ilhas de São Vicente e Santo Antão. A operação está a ser coordenada pelo Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA)", indicou o gabinete do ministro Nuno Melo.

"As operações estão a ser acompanhadas pelo Presidente da República e pelo Governo, nomeadamente através do Ministério da Defesa Nacional e Ministério dos Negócios Estrangeiros", concluiu.