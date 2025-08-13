Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 13 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Portugal envia navio da Marinha para prestar assistência humanitária em Cabo Verde

13 ago, 2025 - 18:31 • Lusa

"NRP Sines" deve chegar na sexta-feira a Cabo Verde, país atingido no início da semana por uma tempestade que provocou pelo menos oito mortos.

A+ / A-

Portugal anunciou esta quarta-feira o envio do navio da Marinha "NRP Sines" para prestar assistência humanitária em Cabo Verde, na sequência da tempestade que atingiu, segunda-feira, as ilhas de São Vicente e Santo Antão, causando oito mortos.

O Ministério da Defesa Nacional de Portugal afirma, em comunicado, que está previsto o navio patrulha chegar ao arquipélago africano na sexta-feira. É comandado pelo capitão-tenente Vítor Manuel Silva Santos e constituído por uma guarnição de 56 militares.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"O navio patrulha oceânico da Marinha Portuguesa, NRP Sines, está a caminho de Cabo Verde, para prestar assistência humanitária à população afetada pelas cheias, nas ilhas de São Vicente e Santo Antão. A operação está a ser coordenada pelo Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA)", indicou o gabinete do ministro Nuno Melo.

"As operações estão a ser acompanhadas pelo Presidente da República e pelo Governo, nomeadamente através do Ministério da Defesa Nacional e Ministério dos Negócios Estrangeiros", concluiu.

O Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, chegou esta quarta-feira a São Vicente para acompanhar a situação no terreno e inteirar-se das ações de emergência.

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, já visitou as zonas afetadas e garantiu apoio imediato às famílias.

Um gabinete de crise foi criado para coordenar a resposta à tragédia que provocou pelo menos oito mortos e três desaparecidos.

Ulisses Correia e Silva garantiu prioridade ao realojamento, distribuição de cestas básicas, apoio psicológico e reconstrução das infraestruturas, em articulação com instituições internacionais.

Na terça-feira, chegaram a São Vicente 30 militares e agentes da Polícia Nacional, vindos da capital, para reforçar o apoio às populações afetadas.

Países como Timor-Leste, Guiné-Bissau, Portugal e São Tomé e Príncipe manifestaram solidariedade e apresentaram condolências às famílias enlutadas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 13 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?