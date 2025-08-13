"Soberania e integridade territorial": Aliados europeus defendem critérios para cessar-fogo na Ucrânia

“A Ucrânia deve dispor de garantias de segurança sólidas e credíveis para defender eficazmente a sua soberania e integridade territorial”, sublinha o comunicado divulgado pelas agências internacionais.

Num dos pontos, a “Coligação de Vontades” defende que negociações relevantes só podem ter lugar após um cessar-fogo ou uma trégua duradoura nos combates.

A reunião acontece antes da cimeira ao mais alto nível entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, marcada para sexta-feira, em Anchorage, no Alasca, antigo território russo comprado pelos Estados Unidos, no século XIX.

A posição consta de um comunicado divulgado após uma reunião virtual, que juntou líderes europeus e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

A chamada “Coligação de Vontades”, liderada por Reino Unido, França e Alemanha, definiu um conjunto de linhas vermelhas para um cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia.

As sanções contra a Rússia devem ser reforçadas se da reunião entre Trump e Putin não resultar um cessar-fogo e as fronteiras internacionais "não deve ser alteradas pela força", refere a "Coligação de Vontades".

Os líderes europeus estão preparados para “desempenhar um papel ativo, incluindo através de planos para o envio de uma força de paz assim que as hostilidades terminem”.

Para a “Coligação de Vontades”, “não devem ser impostas limitações às forças armadas da Ucrânia nem à sua cooperação com países terceiros”.

A Rússia não pode ter “veto sobre o caminho da Ucrânia rumo à União Europeia e à NATO”, defende o grupo de países aliados de Kiev.

O primeiro-ministro português também participou na reunião virtual desta quarta-feira.

"Unidade e determinação — foi este o espírito da Coligação e desta com os EUA, na reunião que tivemos esta tarde. Juntos temos de conseguir, o mais rapidamente possível, o cessar fogo e uma paz justa e duradoura na Ucrânia", escreveu Luís Montenegro, numa mensagem publicada nas redes sociais.



Entretanto, Donald Trump ameaçou impor "consequências severas" caso Vladimir Putin bloqueie a paz na Ucrânia, mas também afirmou que uma reunião entre os dois países poderia ser rapidamente seguida por uma segunda reunião que incluísse o líder ucraniano.

Trump não especificou quais seriam as consequências, mas alertou sobre sanções económicas caso uma reunião entre ele e o presidente Putin no Alasca, na sexta-feira, não resulte em resultados.