Trump vai defender encontro entre Putin e Zelensky, assegura Macron

Os líderes europeus estão determinados a que o encontro de Trump e Putin seja um sucesso. Quem o garante é o chanceler alemão, Friedrich Merz, um dos presentes no encontro desta quarta-feira com o Presidente dos Estados Unidos, que aconteceu por videoconferência. Já o Presidente francês assegurou que Donald Trump se vai bater por um encontro entre Putin e Zelensky, a acontecer na Europa, para que ambos possam discutir os termos de um eventual acordo de paz. As declarações foram feitas no final do encontro virtual que juntou o Presidente norte-americano com vários líderes europeus e que acontece antes do encontro a dois, de sexta-feira, no Alasca. Nessa reunião, que servirá para tentar encontrar um final para a guerra na Ucrânia, apenas estarão presentes os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin. O chefe de Estado da Ucrânia não foi convidado.

Friedrich Merz — que recebeu Zelensky em Berlim — assegurou que, do lado da Europa, tudo será feito para que o encontro no Alasca seja um sucesso. “Por isso, nós, europeus, fazemos tudo o que podemos para orientar essa reunião na direção certa.” Além disso, o chanceler alemão afirmou que os líderes europeus instaram Trump a trabalhar para alcançar uma paz na Ucrânia que salvaguarde os interesses de segurança europeus e ucranianos. No entanto, e apesar de garantir que a Ucrânia está disposta a negociar questões territoriais, “o reconhecimento legal da ocupação russa não está em discussão”. “Se os EUA trabalharem agora para uma paz na Ucrânia que salvaguarde os interesses europeus e ucranianos, poderá contar com o nosso total apoio nesse esforço”, disse Merz, durante a conferência de imprensa conjunta com Volodymyr Zelensky. Macron: Kiev estará envolvida nas negociações Também o Presidente francês falou no final do encontro virtual. Segundo Emmanuel Macron, Trump disse aos líderes europeus que a Ucrânia deve estar envolvida nas conversações em qualquer acordo de cessar-fogo com a Rússia. Além disso, assegurou que o Presidente dos EUA vai defender um encontro os Presidentes russo e ucraniano, a ter lugar na Europa — uma ideia repetida por Zelensky na conferência de imprensa. “O segundo ponto sobre o qual as coisas foram muito claras, tal como expressou o Presidente Trump, é que os territórios pertencentes à Ucrânia não podem ser negociados e só serão negociados pelo Presidente ucraniano”, sublinhou Macron. “Não existem atualmente quaisquer esquemas sérios de troca territorial em cima da mesa.”