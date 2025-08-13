Menu
  Noticiário das 17h
  13 ago, 2025
Guerra na Ucrânia

Trump vai defender encontro entre Putin e Zelensky, assegura Macron

13 ago, 2025 - 16:06 • Ana Kotowicz com Reuters

Encontro deverá ter lugar na Europa. Merz, por seu lado, disse que os líderes europeus instaram o Presidente dos EUA a salvaguardar os interesses de segurança europeus e ucranianos.

Os líderes europeus estão determinados a que o encontro de Trump e Putin seja um sucesso. Quem o garante é o chanceler alemão, Friedrich Merz, um dos presentes no encontro desta quarta-feira com o Presidente dos Estados Unidos, que aconteceu por videoconferência. Já o Presidente francês assegurou que Donald Trump se vai bater por um encontro entre Putin e Zelensky, a acontecer na Europa, para que ambos possam discutir os termos de um eventual acordo de paz.

As declarações foram feitas no final do encontro virtual que juntou o Presidente norte-americano com vários líderes europeus e que acontece antes do encontro a dois, de sexta-feira, no Alasca. Nessa reunião, que servirá para tentar encontrar um final para a guerra na Ucrânia, apenas estarão presentes os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin. O chefe de Estado da Ucrânia não foi convidado.

Zelensky recusa ceder território no Leste da Ucrânia

Zelensky recusa ceder território no Leste da Ucrânia

Presidente ucraniano considera que tal medida priv(...)

Friedrich Merz — que recebeu Zelensky em Berlim — assegurou que, do lado da Europa, tudo será feito para que o encontro no Alasca seja um sucesso. “Por isso, nós, europeus, fazemos tudo o que podemos para orientar essa reunião na direção certa.”

Além disso, o chanceler alemão afirmou que os líderes europeus instaram Trump a trabalhar para alcançar uma paz na Ucrânia que salvaguarde os interesses de segurança europeus e ucranianos. No entanto, e apesar de garantir que a Ucrânia está disposta a negociar questões territoriais, “o reconhecimento legal da ocupação russa não está em discussão”.

“Se os EUA trabalharem agora para uma paz na Ucrânia que salvaguarde os interesses europeus e ucranianos, poderá contar com o nosso total apoio nesse esforço”, disse Merz, durante a conferência de imprensa conjunta com Volodymyr Zelensky.

Macron: Kiev estará envolvida nas negociações

Também o Presidente francês falou no final do encontro virtual. Segundo Emmanuel Macron, Trump disse aos líderes europeus que a Ucrânia deve estar envolvida nas conversações em qualquer acordo de cessar-fogo com a Rússia. Além disso, assegurou que o Presidente dos EUA vai defender um encontro os Presidentes russo e ucraniano, a ter lugar na Europa — uma ideia repetida por Zelensky na conferência de imprensa.

“O segundo ponto sobre o qual as coisas foram muito claras, tal como expressou o Presidente Trump, é que os territórios pertencentes à Ucrânia não podem ser negociados e só serão negociados pelo Presidente ucraniano”, sublinhou Macron. “Não existem atualmente quaisquer esquemas sérios de troca territorial em cima da mesa.”

JD Vance diz que Casa Branca está a tentar juntar Putin e Zelensky, mas avisa que eventual acordo vai deixar ambos "descontentes"

JD Vance diz que Casa Branca está a tentar juntar Putin e Zelensky, mas avisa que eventual acordo vai deixar ambos "descontentes"

Vice-presidente dos Estados Unidos afirma que não (...)

Merz insistiu nesta ideia — uma das principais preocupações de Kiev, depois de Trump ter afirmado que qualquer acordo de paz passaria sempre pela cedência de território. Segundo o alemão, o Presidente norte-americano irá dar prioridade à obtenção de um cessar-fogo na sexta-feira, acrescentando que não está em causa o reconhecimento legal dos territórios ocupados pela Rússia.

Já Zelensky deixou os habituais avisos sobre o Presidente russo: Vladimir Putin está a “fingir” e não tem qualquer desejo de acabar com a guerra. “Disse ao Presidente dos EUA e a todos os nossos colegas europeus que Putin está a fingir. Está a tentar exercer pressão antes da reunião no Alasca em todas as frentes ucranianas. A Rússia está a tentar mostrar que pode ocupar toda a Ucrânia.”

O desejo do Presidente ucraniano é que o principal tema das conversações no Alasca seja um cessar-fogo imediato, já que que quaisquer discussões relativas a território deveriam decorrer numa reunião a três líderes. “Relativamente aos nossos princípios e à integridade territorial, no fim, tudo isto decide-se ao nível dos líderes”, disse. “Sem a Ucrânia, é impossível decidir isto. E, aliás, todos apoiam esta posição.”

No final, Zelensky disse ter a garantia de Trump de que seria informado sobre o conteúdo das conversações com Putin.

Tópicos
