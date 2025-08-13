Zelensky já está em Berlim e pede a aliados que não se deixem enganar

Foi por volta do meio-dia que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou a Berlim para se juntar ao chanceler alemão, Friedrich Merz, e aos restantes líderes europeus que se irão reunir, esta quarta-feira, através de videoconferência, com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Este encontro virtual acontece antes da reunião de sexta-feira entre Trump e Vladimir Putin, no Alasca, onde os dois presidentes vão discutir a situação na Ucrânia e tentar negociar um acordo de paz.

Horas antes de aterrar em Berlim, nas redes sociais, Zelensky apelou aos aliados da Ucrânia para pressionarem Moscovo e não se deixarem enganar pela Rússia.

"Esta guerra tem de acabar. É necessário exercer pressão sobre a Rússia em prol de uma paz justa. A experiência da Ucrânia e dos nossos parceiros deve ser utilizada para evitar qualquer engano por parte da Rússia", escreveu o Presidente ucraniano no X.