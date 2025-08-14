Entidades internacionais denunciam entraves à entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. Israel responde

Mais de cem organizações não governamentais (ONGs) assinam um documento em que afirmam que Israel rejeitou só no mês de julho mais de 60 pedidos para a permissão de entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

Segundo as entidades, "a decisão deixou milhões de dólares em alimentos, remédios, água e itens de abrigo presos em armazéns na Jordânia e no Egito, enquanto os palestinianos passam fome".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



De acordo com a denúncia, a questão central é uma exigência por parte de Israel para que as ONGs internacionais apresentem os dados de doadores privados, listas completas de funcionários palestinianos e outras informações para verificação de segurança por parte das autoridades israelitas.

A Renascença entrou em contacto com o COGAT, o braço do exército de Israel responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinianos, de modo a obter a posição israelita diante das acusações.