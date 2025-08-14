Menu
  • Noticiário das 10h
  • 14 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Entidades internacionais denunciam entraves à entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. Israel responde

14 ago, 2025 - 10:06 • Henry Galsky, correspondente no Médio Oriente

Israel afirma que, ao contrário das mais de cem organizações que fazem a denúncia, cerca de 20 entidades internacionais completaram o processo de registo e estão a levar diariamente cerca de 300 camiões de ajuda humanitária à Faixa de Gaza.

A+ / A-

Mais de cem organizações não governamentais (ONGs) assinam um documento em que afirmam que Israel rejeitou só no mês de julho mais de 60 pedidos para a permissão de entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

Segundo as entidades, "a decisão deixou milhões de dólares em alimentos, remédios, água e itens de abrigo presos em armazéns na Jordânia e no Egito, enquanto os palestinianos passam fome".

De acordo com a denúncia, a questão central é uma exigência por parte de Israel para que as ONGs internacionais apresentem os dados de doadores privados, listas completas de funcionários palestinianos e outras informações para verificação de segurança por parte das autoridades israelitas.

A Renascença entrou em contacto com o COGAT, o braço do exército de Israel responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinianos, de modo a obter a posição israelita diante das acusações.

Em resposta, Israel informa que "o sistema de defesa do país formulou um novo mecanismo na Faixa e Gaza de forma a garantir que a ajuda humanitária chegue diretamente à população e não ao Hamas".

Em relação ao envio de listas de funcionários pelas ONGs, Israel afirma que o objetivo é proteger a integridade do sistema de distribuição de ajuda humanitária e, ao mesmo tempo, evitar a infiltração de elementos terroristas.

Segundo Israel, "o processo é claro e transparente e foi apresentado a todas as organizações com antecedência".

Por fim, Israel afirma que, ao contrário das mais de cem organizações que fazem a denúncia, cerca de 20 entidades internacionais completaram o processo de registo e estão a levar diariamente cerca de 300 camiões de ajuda humanitária à Faixa de Gaza.

