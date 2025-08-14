IA ajuda a criar antibióticos contra superbactérias

Dois novos potenciais antibióticos, que podem eliminar superbactérias resistentes a fármacos, foram desenhados por investigadores do Massachusetts Institute of Technology (MIT), com ajuda de inteligência artificial (AI).



Nos testes realizados em laboratório e com animais, os antibióticos conseguiram matar a bactéria da gonorreia e do MRSA, o Staphylococcus aureus resistente à meticilina.

O MIT explica, em comunicado, que com a ajuda da inteligência artificial foi possível analisar 36 milhões de compostos.

“Utilizando algoritmos de IA generativa, a equipa de investigação projetou mais de 36 milhões de compostos possíveis, e selecionou-os computacionalmente quanto às propriedades antimicrobianas. Os principais candidatos identificados apresentam estruturas distintas de quaisquer antibióticos existentes e parecem atuar através de mecanismos inovadores que rompem as membranas celulares das bactérias”, indicam os investigadores.

Esta abordagem permitiu aos investigadores “gerar e avaliar compostos teóricos nunca antes observados”.

Os cientistas esperam agora aplicar a estratégia “na identificação e conceção de substâncias com atividade contra outras espécies de bactérias”.

Os dois novos possíveis antibióticos vão agora passar por um longo processo de refinamento e de testes, antes de poderem ser utilizados nos hospitais para tratar doentes.

“Estamos entusiasmados com as novas possibilidades que este projeto abre para o desenvolvimento de antibióticos. O nosso trabalho demonstra o poder da inteligência artificial na conceção de fármacos e permite-nos explorar espaços químicos muito mais vastos, que até agora estavam inacessíveis”, afirma James Collins, do MIT.