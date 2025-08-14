Putin elogia esforços de paz de Trump e sugere possível acordo nuclear na cimeira do Alasca

Esta sexta-feira, os presidentes russo e ucraniano encontram-se no Alasca e a guerra na Ucrânia será o principal tema sobre a mesa. Volodymyr Zelensky, Presidente ucraniano, não foi convidado.

Foi com um elogio a Trump que Putin quebrou o silêncio dos últimos dias sobre a guerra na Ucrânia. O presidente da Rússia aplaudiu os esforços “enérgicos” da administração norte-americana para pôr fim ao conflito entre Kiev e Moscovo e deixou claro o que espera do encontro a dois: a possibilidade de chegar a um acordo com Washington sobre controlo de armas nucleares.

As primeiras declarações de Putin sobre o assunto — desde o anúncio do encontro feito pela Casa Branca — acontecem depois de o Presidente russo se ter reunido com altos responsáveis russos para discutir o andamento das negociações com Washington. “A atual administração americana está a fazer, na minha opinião, esforços bastante enérgicos e sinceros para parar as hostilidades, pôr fim à crise e alcançar acordos que interessem a todas as partes envolvidas”, afirmou Putin.

O Presidente russo disse esperar que a reunião contribua para “criar condições de longo prazo para a paz”, na Europa e a nível global. Segundo Putin, essa paz poderá ser ampliada caso, nas próximas etapas das conversações, se avance para entendimentos no “controlo de armas ofensivas estratégicas” — área que tradicionalmente abrange armamento nuclear e sistemas de mísseis com capacidade nuclear.

O último grande acordo do género, o tratado New START, entrou em vigor em 2011 e estabeleceu limites para arsenais nucleares intercontinentais de EUA e Rússia. O pacto expira em fevereiro de 2026.