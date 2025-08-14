Trump acredita que Putin está pronto para fazer um acordo

Putin está disposto a chegar a um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia. Esta é a convicção de Donald Trump que, na véspera do encontro no Alasca, falou com a Fox News Radio. “Ele, realmente, acredito agora, está convencido de que vai fazer um acordo, ele vai fazer um acordo. Acho que vai.” Pouco antes de Trump, foi Putin quem falou: elogiou os esforços do norte-americano em prol da paz e sugeriu que do encontro pudesse resultar um acordo nuclear. Na opinião do Presidente norte-americano, as sanções e as tarifas aplicadas pelos EUA à Rússia, incluindo medidas secundárias que afastaram a Índia como compradora de petróleo russo, “provavelmente tiveram um papel” na decisão de Moscovo de pedir uma reunião a dois — o encontro acontece esta sexta-feira, no Alasca, sem a presença do Presidente ucraniano, que não foi convidado.

"Certamente, quando perdes o teu segundo maior cliente, e provavelmente vais perder o primeiro, penso que isso terá, provavelmente, um papel”, disse Trump, referindo-se às tarifas aplicadas à Índia que “basicamente retiraram-na da lista de compradores de petróleo russo”. No entanto, recusou-se a responder se estaria disposto a oferecer incentivos económicos à Rússia para alcançar a paz, já que não quer “mostrar o jogo em público”. Nos últimos dias, algumas notícias na imprensa internacional apontaram nesse sentido, tendo sido avançado que Trump poderia oferecer a Putin a exploração de terras raras nos territórios ucranianos ocupados por Moscovo como parte de um acordo de cessar-fogo. Sobre a cimeira e os seus resultados, Donald Trump optou por uma posição mais defensiva, dizendo não ter certeza de que seja possível alcançar um cessar-fogo imediato. Apesar disso voltou a manifestar o seu interesse em intermediar um acordo de paz entre Kiev e Moscovo. O que lhe parece certo é que depois do Alasca haverá um segundo momento de negociações, desta vez com a presença de Volodymyr Zelensky. Segundo o Presidente norte-americano, há três locais em consideração para um possível segundo encontro com Putin e com o Presidente ucraniano, caso as conversações avancem. “Se for uma boa reunião, vou ligar ao Presidente Zelensky e aos líderes europeus. Se for má, não ligo a ninguém e vou para casa”, afirmou. Se o cenário for o primeiro, então Trump diz que levará Zelensky para onde forem reunir. Horas antes da entrevista de Trump, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, anunciou que os dois presidentes irão reunir-se a sós na sexta-feira, antes de realizarem uma conferência de imprensa conjunta. No entanto, Trump não confirmou essa informação.