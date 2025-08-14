Trump acredita que Putin está pronto para fazer um acordo

14 ago, 2025 - 16:34 • Ana Kotowicz com Reuters
Putin está disposto a chegar a um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia. Esta é a convicção de Donald Trump que, na véspera do encontro no Alasca, falou com a Fox News Radio. “Ele, realmente, acredito agora, está convencido de que vai fazer um acordo, ele vai fazer um acordo. Acho que vai.”
Pouco antes de Trump, foi Putin quem falou: elogiou os esforços do norte-americano em prol da paz e sugeriu que do encontro pudesse resultar um acordo nuclear.
Na opinião do Presidente norte-americano, as sanções e as tarifas aplicadas pelos EUA à Rússia, incluindo medidas secundárias que afastaram a Índia como compradora de petróleo russo, “provavelmente tiveram um papel” na decisão de Moscovo de pedir uma reunião a dois — o encontro acontece esta sexta-feira, no Alasca, sem a presença do Presidente ucraniano, que não foi convidado.
"Certamente, quando perdes o teu segundo maior cliente, e provavelmente vais perder o primeiro, penso que isso terá, provavelmente, um papel”, disse Trump, referindo-se às tarifas aplicadas à Índia que “basicamente retiraram-na da lista de compradores de petróleo russo”.
No entanto, recusou-se a responder se estaria disposto a oferecer incentivos económicos à Rússia para alcançar a paz, já que não quer “mostrar o jogo em público”. Nos últimos dias, algumas notícias na imprensa internacional apontaram nesse sentido, tendo sido avançado que Trump poderia oferecer a Putin a exploração de terras raras nos territórios ucranianos ocupados por Moscovo como parte de um acordo de cessar-fogo.
Sobre a cimeira e os seus resultados, Donald Trump optou por uma posição mais defensiva, dizendo não ter certeza de que seja possível alcançar um cessar-fogo imediato. Apesar disso voltou a manifestar o seu interesse em intermediar um acordo de paz entre Kiev e Moscovo.
O que lhe parece certo é que depois do Alasca haverá um segundo momento de negociações, desta vez com a presença de Volodymyr Zelensky. Segundo o Presidente norte-americano, há três locais em consideração para um possível segundo encontro com Putin e com o Presidente ucraniano, caso as conversações avancem. “Se for uma boa reunião, vou ligar ao Presidente Zelensky e aos líderes europeus. Se for má, não ligo a ninguém e vou para casa”, afirmou.
Se o cenário for o primeiro, então Trump diz que levará Zelensky para onde forem reunir.
Horas antes da entrevista de Trump, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, anunciou que os dois presidentes irão reunir-se a sós na sexta-feira, antes de realizarem uma conferência de imprensa conjunta. No entanto, Trump não confirmou essa informação.
"Vou fazer uma conferência de imprensa. Não sei se será conjunta. Nem sequer discutimos isso. Acho que poderia ser bom fazer uma conjunta e depois separadas”, disse, garantindo que mesmo que o formato não esteja definido, falará sempre com os jornalistas no final.
Pouco antes da entrevista de Donald Trump, foi Vladimir Putin quem falou. Foi com um elogio a Trump que o Presidente russo quebrou o silêncio dos últimos dias sobre a guerra na Ucrânia. O presidente da Rússia aplaudiu os esforços “enérgicos” da administração norte-americana para pôr fim ao conflito entre Kiev e Moscovo e deixou claro o que espera do encontro a dois: a possibilidade de chegar a um acordo com Washington sobre controlo de armas nucleares.
As primeiras declarações de Putin sobre o assunto — desde o anúncio do encontro feito pela Casa Branca — acontecem depois de o Presidente russo se ter reunido com altos responsáveis russos para discutir o andamento das negociações com Washington. “A atual administração americana está a fazer, na minha opinião, esforços bastante enérgicos e sinceros para parar as hostilidades, pôr fim à crise e alcançar acordos que interessem a todas as partes envolvidas”, afirmou Putin.
O Presidente russo disse esperar que a reunião contribua para “criar condições de longo prazo para a paz”, na Europa e a nível global. Segundo Putin, essa paz poderá ser ampliada caso, nas próximas etapas das conversações, se avance para entendimentos no “controlo de armas ofensivas estratégicas” — área que tradicionalmente abrange armamento nuclear e sistemas de mísseis com capacidade nuclear.
O último grande acordo do género, o tratado New START, entrou em vigor em 2011 e estabeleceu limites para arsenais nucleares intercontinentais de EUA e Rússia. O pacto expira em fevereiro de 2026.