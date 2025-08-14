Menu
  • Noticiário das 14h
  • 14 ago, 2025
Guerra na Ucrânia

Trump e Putin vão reunir-se a sós antes de conferência de imprensa conjunta, diz Casa Branca

14 ago, 2025 - 13:50 • Reuters

Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, não foi convidado. Guerra na Ucrânia é o principal tema na agenda.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, vão reunir-se a sós na sexta-feira, no Alasca, antes de realizarem uma conferência de imprensa conjunta, afirmou esta quinta-feira a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Numa entrevista à Fox News, Leavitt disse que os EUA dispõem de várias ferramentas para ajudar a pôr fim ao conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Este é, aliás, o principal tema a ser discutido no encontro entre Trump e Putin.

Embora já fosse conhecido o encontro de sexta-feira entre os dois presidentes, poucos detalhes foram revelados até agora. Certo é que Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, não foi convidado.

Comentários
