Administração Trump pondera limite de 40 mil refugiados com foco em sul-africanos brancos

A administração do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a discutir a fixação de um limite de cerca de 40 mil admissões de refugiados para o próximo ano, com a maioria das vagas destinada a sul-africanos brancos, segundo dois responsáveis norte-americanos informados sobre o assunto e um e-mail interno do programa de refugiados. Esta decisão representaria uma mudança significativa na política de acolhimento norte-americana.

Angie Salazar, responsável máxima pelo programa de refugiados no Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS), disse a técnicos estaduais que espera um limite de 40 mil, segundo um resumo por e-mail de uma reunião de 1 de agosto, a que a Reuters teve acesso.

De acordo com os dois responsáveis, cerca de 30 mil destas vagas seriam atribuídas a africânderes — minoria maioritariamente de origem neerlandesa na África do Sul — que Trump tem colocado como prioridade de reinstalação.

O foco nos africânderes poderá romper o precedente do programa de refugiados, que durante décadas contou com apoio bipartidário.

O limite de 40 mil seria uma queda acentuada face aos 100 mil refugiados admitidos pelo ex-presidente Joe Biden no ano fiscal de 2024, mas superior ao mínimo histórico de 15 mil fixado por Trump no ano fiscal de 2021, antes de terminar o seu primeiro mandato.

Outra fonte disse que, além deste número, também foi discutido um teto de apenas 12 mil.

Existem atualmente 37 milhões de refugiados em todo o mundo, segundo estimativas das Nações Unidas.

Programa específico para africânderes



Trump suspendeu imediatamente as admissões de refugiados ao assumir funções, em janeiro, mas semanas depois lançou um programa específico para africânderes, alegando que esta minoria branca sofre discriminação racial e violência na África do Sul, de maioria negra — acusações rejeitadas pelo governo sul-africano.

A administração tem debatido internamente se sul-africanos não brancos podem também qualificar-se para o programa, noticiou a Reuters em julho. Além dos africânderes, o plano prevê acolher alguns afegãos que ajudaram os EUA na guerra e está a avaliar a reinstalação de ucranianos. Parte das vagas ficaria por alocar, para eventualmente receber refugiados de outras nacionalidades.

A porta-voz adjunta da Casa Branca, Anna Kelly, frisou que nenhuma decisão será definitiva até Trump emitir a sua determinação para o ano fiscal de 2026, que começa a 1 de outubro.

“O Presidente Trump tem um coração humanitário, razão pela qual acolheu estes indivíduos corajosos nos Estados Unidos”, disse Kelly. “Os limites de admissão de refugiados serão decididos no próximo mês e quaisquer números discutidos agora são pura especulação.”

Um alto responsável do Departamento de Estado apontou para o relatório anual de direitos humanos, que expressa preocupação com “retórica racial inflamatória contra africânderes e outras minorias raciais” na África do Sul.

O HHS remeteu questões sobre o teto de admissões para a Casa Branca. Salazar não respondeu aos pedidos de comentário.

O primeiro grupo de 59 sul-africanos chegou em maio, mas apenas mais 34 tinham chegado até início de agosto, disse um responsável da Casa Branca.

Em julho, o Departamento de Estado despediu muitos trabalhadores do programa de refugiados. Para colmatar a falta, funcionários do HHS foram deslocados para o programa da África do Sul, mesmo sem experiência na triagem de refugiados, disse uma das fontes. Treze colaboradores do HHS foram enviados para Pretória na segunda-feira.

Um porta-voz do HHS afirmou que os funcionários enviados tinham formação para apoiar o reassentamento, mas não estavam a realizar entrevistas de determinação de estatuto de refugiado.

Falta de apoios

Alguns sul-africanos com estatuto de refugiado já nos EUA contactaram o HHS para se queixarem da falta de apoios. Trump reduziu os benefícios, passando, por exemplo, o apoio financeiro e cuidados de saúde de um ano para quatro meses.

Um dos primeiros 59 refugiados chegados em maio enviou um e-mail ao HHS duas semanas depois, pedindo ajuda para obter um número de Segurança Social e autorização de trabalho.

A família, instalada em Missoula, Montana, disse ter gasto milhares de dólares em despesas e não conseguir emprego por falta do documento.

“Gastámos cerca de 4.000 dólares em Uber, comida, cartões SIM que não funcionam”, escreveu um dos membros. O alojamento financiado pelo governo terminava em junho, levantando receios de ficarem sem casa.

A Reuters não conseguiu contactar a família. Um porta-voz do HHS disse que a agência leva as queixas a sério e garante apoio para necessidades essenciais enquanto os refugiados estão em alojamento temporário.

Uma fonte disse que alguns sul-africanos chegaram aos EUA esperando benefícios normais, mas estes tinham sido suspensos ou reduzidos por Trump.