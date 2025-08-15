Alasca. "Conversas entre Putin e Trump correram extremamente bem"​, diz Rússia

O Presidente norte-americano, Donald Trump, e Vladimir Putin, Presidente russo, reuniram-se esta sexta-feira no Alasca. O encontro entre líderes dos EUA e da Rússia, com vista a negociar uma eventual paz na Ucrânia, foi histórico, mas falta saber se terá sido decisivo.

Até ao momento, pouco se sabe do que aconteceu nas curtas horas em que os líderes de duas das maiores potências mundiais estiveram reunidos. Sabe-se, no entanto, e de acordo com o Kremlin, que o encontro terá já terminado.

Durou pouco menos de três horas e, avança a imprensa internacional, iria incluir um almoço que, ao que tudo indica, foi substituído por uma conferência de imprensa conjunta que deverá acontecer nos próximos momentos.

Nas parcas imagens públicas anteriores à reunião - que ocorreu à porta fechada - , foi possível ver que, poucos minutos depois das 11 da manhã, hora local (20h00 em Portugal Continental), Trump desceu as escadas do Air Force One, encontrando-se com Putin uns metros mais à frente.

Enquanto Putin se aproximava, Trump aplaudiu-o pelo menos em três momentos distintos (facto que foi, posteriormente, omitido dos vídeos publicados online pela Casa Branca), deu-lhe um forte aperto de mão e ambos sorriram, num momento captado pelas objetivas dos fotojornalistas. Antes, um largo tapete vermelho já tinha sido desembrulhado junto às escadas do avião russo que transportou Putin.