Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

"Alaska 2025". Putin e Trump já apertaram as mãos

15 ago, 2025 - 20:24

Presidentes russo e norte-americano seguiram juntos de carro para o encontro de líderes que pode decidir a paz na Ucrânia.

A+ / A-

O Presidente norte-americano, Donald Trump, e Vladimir Putin, Presidente russo, já estão juntos no Alasca onde, esta sexta-feira, decorre o encontro entre líderes dos EUA e da Rússia, com vista a negociar uma eventual paz na Ucrânia.

Poucos minutos depois das 11 da manhã, hora local (20h00 em Portugal Continental), Trump desceu as escadas do Air Force One, encontrando-se com Putin uns metros mais à frente. Enquanto Putin se aproximava, Trump aplaudiu-o, deu-lhe um forte aperto de mão e ambos sorriram, num momento captado pelas objetivas dos fotojornalistas.

De seguida, ambos juntaram-se numa plataforma que tinha em letras garrafais "Alaska 2025", antes de seguirem juntos no "The Beast", o carro de segurança de Trump, enquanto trocavam risos.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?