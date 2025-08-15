"Alaska 2025". Putin e Trump já apertaram as mãos

15 ago, 2025 - 20:24
O Presidente norte-americano, Donald Trump, e Vladimir Putin, Presidente russo, já estão juntos no Alasca onde, esta sexta-feira, decorre o encontro entre líderes dos EUA e da Rússia, com vista a negociar uma eventual paz na Ucrânia.
Poucos minutos depois das 11 da manhã, hora local (20h00 em Portugal Continental), Trump desceu as escadas do Air Force One, encontrando-se com Putin uns metros mais à frente. Enquanto Putin se aproximava, Trump aplaudiu-o, deu-lhe um forte aperto de mão e ambos sorriram, num momento captado pelas objetivas dos fotojornalistas.
De seguida, ambos juntaram-se numa plataforma que tinha em letras garrafais "Alaska 2025", antes de seguirem juntos no "The Beast", o carro de segurança de Trump, enquanto trocavam risos.