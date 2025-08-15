Cheias na Caxemira indiana fazem 60 mortos e mais de 200 desaparecidos

Foi com a ajuda de pás e escavadoras que as equipas de resgate na Caxemira indiana procuravam, esta sexta-feira, sobreviventes entre rochas e destroços, um dia depois de cheias repentinas provocadas por fortes chuvas terem causado pelo menos 60 mortos e deixado outras 200 pessoas desaparecidas.

Rios de lama e águas de inundação atingiram na quinta-feira a aldeia de Chasoti, arrastando peregrinos que se preparavam para almoçar antes de iniciar a subida a um popular local religioso, no segundo desastre deste tipo no Himalaia em pouco mais de uma semana.

“Ouvimos um enorme estrondo, seguido de uma cheia súbita e lama. As pessoas gritavam, algumas caíram no rio Chenab, outras ficaram soterradas nos destroços”, contou Rakesh Sharma, um peregrino ferido.

Na manhã de sexta-feira, malas, roupas e outros pertences cobertos de lama encontravam-se espalhados entre postes de eletricidade partidos, enquanto equipas de resgate usavam cordas e pontes improvisadas para tentar retirar pessoas presas nos escombros.

Mais de 200 pessoas estão desaparecidas

Segundo o chefe do governo de Jammu e Caxemira, Omar Abdullah, pelo menos 60 pessoas morreram, mais de 100 ficaram feridas e cerca de 200 permanecem desaparecidas.

Os Himalaias são propensos a cheias e deslizamentos de terra, mas cientistas alertam que a intensidade e frequência destes fenómenos estão a aumentar devido às alterações climáticas.

A Machail Yatra é uma peregrinação popular a Machail Mata, santuário himalaio de grande altitude dedicado a uma manifestação da deusa Durga. O percurso pedestre começa em Chasoti, onde termina a estrada para veículos.

O desastre ocorreu pouco mais de uma semana depois de uma enxurrada e deslizamento de terras terem destruído uma aldeia inteira no estado himalaio de Uttarakhand.

“A natureza tem-nos posto à prova. Nos últimos dias, tivemos de lidar com deslizamentos de terra, cloudbursts e outras calamidades naturais”, disse o primeiro-ministro Narendra Modi no discurso que abriu as comemorações do 79.º Dia da Independência da Índia.

De acordo com o Departamento Meteorológico da Índia, um cloudburst (sem tradução para português) é uma precipitação súbita e intensa, superior a 100 mm de chuva em apenas uma hora, capaz de provocar cheias repentinas, deslizamentos de terra e destruição, sobretudo em regiões montanhosas durante a monção.

No vizinho Nepal, pelo menos 41 pessoas morreram, 21 estão desaparecidas e 121 ficaram feridas devido a cheias, chuvas intensas, deslizamentos de terra e tempestades de granizo desde o início da época das monções, em junho, segundo dados da autoridade nacional de gestão de desastres.

No norte montanhoso do Paquistão, mais de 50 pessoas morreram na noite de quinta-feira em incidentes relacionados com a chuva, informaram equipas de resgate. As mortes foram causadas por inundações e pelo colapso de telhados de habitações.

Na parte da Caxemira administrada pelo Paquistão, onde oito pessoas morreram – incluindo seis membros de uma família soterrados nos escombros da sua casa – prosseguiam as operações de evacuação de turistas domésticos que ficaram retidos.