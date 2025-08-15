Menu
Chuvas intensas e cheias fazem 194 mortos no Paquistão

15 ago, 2025 - 18:39 • Reuters

A área mais atingida foi Buner, onde as inundações e chuvas intensas causaram 100 mortes, disse à Reuters o secretário-chefe provincial, Shahab Ali Shah.

Quase 200 pessoas morreram nas últimas 24 horas no noroeste do Paquistão devido a chuvas torrenciais, informaram esta sexta-feira as autoridades locais, acrescentando que o mau tempo provocou também a queda de um helicóptero de salvamento.

Segundo as mesmas fontes, precipitações súbitas (cloudbursts), cheias repentinas, raios e colapsos de edifícios, em consequência das fortes chuvas, causaram vítimas nas zonas montanhosas da província de Khyber Pakhtunkhwa.

A Autoridade Nacional de Gestão de Desastres, organismo governamental, fixou o balanço em 194 mortos no final da tarde de sexta-feira.

A área mais atingida foi Buner, onde as inundações e chuvas intensas causaram 100 mortes, disse à Reuters o secretário-chefe provincial, Shahab Ali Shah.

Um helicóptero que transportava mantimentos para vítimas das cheias em Bajaur, perto da fronteira com o Afeganistão, despenhou-se devido ao mau tempo, matando os cinco tripulantes.

No distrito de Swat, mais de 2.000 pessoas foram transferidas para locais seguros depois de rios e ribeiros terem transbordado, indicaram elementos das equipas de salvamento.

O primeiro-ministro Shahbaz Sharif presidiu a uma reunião de emergência para avaliar a situação das cheias provocadas pelas chuvas recentes, informou o seu gabinete.

Nas últimas semanas, centenas de outras pessoas já morreram no país devido a precipitação superior ao normal nesta época de monções, que destruiu estradas e edifícios.

