Cimeira no Alasca. Vai Trump dar uma "vitória sem precedentes" a Putin?

"Seria um grande trunfo para Trump, uma vitória política sem precedentes, se [Putin] conseguisse convencer o Presidente norte-americano de que o caminho para a paz passa pelo reconhecimento americano dos territórios anexados" à Ucrânia. Quem o diz é Manuel Poêjo Torres que, em declarações à Renascença, assume que Kiev "tem de participar das negociações".

Esta sexta-feira realiza-se um encontro entre os líderes da Rússia e dos Estados Unidos da América, uma cimeira ao mais alto nível de onde pode sair um esboço de acordo para a paz, mas que pode beneficiar o Estado agressor, se Donald Trump entender que o caminho para a paz é o reconhecimento dos territórios anexados pela Rússia. Para o analista político, tal cenário pode ser "uma derrota política, estratégica, da visão coletiva do Ocidente em prol daquilo que é um Estado agressor".

O especialista realça que, na reunião de quarta-feira entre a Ucrânia e vários estados europeus, se conheceu "uma série de exigências dos estados europeus" e admite que as conversações possam servir para a Rússia ganhar tempo "para se reforçar", e que este encontro pode dificultar uma paz justa para a Ucrânia.

Putin está só a "trocar espaço por tempo"

"Paz, neste momento, ou conversações de Putin, neste momento, interessam apenas de um ponto de vista, o de trocar espaço por tempo. Ou seja, ganhar tempo e garantir que a Rússia se pode reforçar no curto espaço de tempo", adianta o especialista.

Para Manuel Poêjo Torres, uma paz justa "só pode acontecer quando todos os territórios ilegalmente anexados forem devolvidos ao Estado ucraniano", que, relembra, "está reconhecido por praticamente todos os estados das Nações Unidas, inclusivamente pela Rússia".

O analista político não acredita, por isso, que a Putin interesse "acabar simplesmente a guerra no momento em que estamos". "Putin não vê a linha da frente recuar. Não está a ganhar a guerra, mas também não a está a perder", assegura, salientando que, no que à economia russa diz respeito, seria "um erro parar todo o investimento que já foi feito" na indústria de defesa militar e avançar para um cessar-fogo e um período de paz.

Trump afasta-se dos parceiros para se aproximar do Nobel

O momento é de "transformação militar", com "consequências políticas, sociais e económicas". "Temos de pensar se queremos dar uma expressão de força e um apoio direto àquilo que é uma operação justa por parte dos ucranianos para defender o seu território ou se, pelo contrário, não o queremos fazer. Vamos abandonar essa frente e, mais tarde, os nossos filhos, os nossos netos, terão que pagar o preço da nossa incapacidade de defender aquilo que está correto", salienta Manuel Poêjo Torres.

Em declarações à Renascença, o analista político diz que este encontro acontece porque Donald Trump se está a afastar dos parceiros para se aproximar de um eventual Prémio Nobel da Paz.

"Donald Trump, numa tentativa de se impor à agenda internacional, e numa perspetiva de busca muito pessoal sobre um prémio Nobel da Paz - que aqui seria mais simbólico que outra coisa -, não procurou coordenação com os seus aliados e surpreendeu meio mundo com estas posições e este encontro com Putin", defende.