Cimeira no Alasca: Vai Trump dar uma "vitória sem precedentes" a Putin?

"Seria um grande trunfo para Trump, uma vitória política sem precedentes, se [Putin] conseguisse convencer o Presidente norte-americano de que o caminho para a paz passa pelo reconhecimento americano dos territórios anexados" à Ucrânia. Quem o diz é Manuel Poêjo Torres que, em declarações à Renascença, assume que Kiev "tem de participar das negociações".
Esta sexta-feira realiza-se um encontro entre os líderes da Rússia e dos Estados Unidos da América, uma cimeira ao mais alto nível de onde pode sair um esboço de acordo para a paz, mas que pode beneficiar o Estado agressor, se Donald Trump entender que o caminho para a paz é o reconhecimento dos territórios anexados pela Rússia. Para o analista político, tal cenário pode ser "uma derrota política, estratégica, da visão coletiva do Ocidente em prol daquilo que é um Estado agressor".
O especialista realça que, na reunião de quarta-feira entre a Ucrânia e vários estados europeus, se conheceu "uma série de exigências dos estados europeus" e admite que as conversações possam servir para a Rússia ganhar tempo "para se reforçar", e que este encontro pode dificultar uma paz justa para a Ucrânia.
O analista político não acredita, por isso, que a Putin interesse "acabar simplesmente a guerra no momento em que estamos". "Putin não vê a linha da frente recuar. Não está a ganhar a guerra, mas também não a está a perder", assegura, salientando que, no que à economia russa diz respeito, seria "um erro parar todo o investimento que já foi feito" na indústria de defesa militar e avançar para um cessar-fogo e um período de paz.
O momento é de "transformação militar", com "consequências políticas, sociais e económicas". "Temos de pensar se queremos dar uma expressão de força e um apoio direto àquilo que é uma operação justa por parte dos ucranianos para defender o seu território ou se, pelo contrário, não o queremos fazer. Vamos abandonar essa frente e, mais tarde, os nossos filhos, os nossos netos, terão que pagar o preço da nossa incapacidade de defender aquilo que está correto", salienta Manuel Poêjo Torres.
Em declarações à Renascença, o analista político diz que este encontro acontece porque Donald Trump se está a afastar dos parceiros para se aproximar de um eventual Prémio Nobel da Paz.
"Donald Trump, numa tentativa de se impor à agenda internacional, e numa perspetiva de busca muito pessoal sobre um prémio Nobel da Paz - que aqui seria mais simbólico que outra coisa -, não procurou coordenação com os seus aliados e surpreendeu meio mundo com estas posições e este encontro com Putin", defende.