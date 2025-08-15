Encontro entre Trump e Putin já não vai recorrer a sós

15 ago, 2025 - 19:52 • Redação com Reuters
O Presidente dos EUA, Donald Trump, estará acompanhado pelo secretário de Estado, Marco Rubio, e pelo enviado especial, Steve Witkoff, no seu encontro de sexta-feira com o Presidente russo, Vladimir Putin, segundo a Casa Branca.
Num almoço após a reunião, Rubio, Witkoff, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, o secretário do Comércio, Howard Lutnick, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, e a chefe de gabinete de Trump, Susie Wiles, também estarão presentes.
Já do outro lado, os media estatais russos garantem que também Putin irá acompanhado, desta feita pelo seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergey Lavrov, e o conselheiro Yuri Ushakov. Assim, ambos os lados estarão representados em trio.
[Notícia atualizada às 20h12 de 15 de agosto de 2025 para acrescentar detalhes sobre o lado russo]