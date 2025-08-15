Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Hezbollah rejeita desarmamento enquanto Israel mantiver ataques

15 ago, 2025 - 09:23 • João Cunha

Naim Qassem, líder do grupo xiita, responde desta forma à exigência do Governo libanês, que prepara plano com o exército para controlar todas as armas existentes no país. E deixou uma ameaça: "Não haverá vida no Líbano", se governo libanês decidir o confronto com o grupo, apoiado pelo Irão.

A+ / A-

Enquanto os ataques e a ocupação israelita prosseguirem, o Hezbollah não vai entregar as armas.

Num discurso emitido pela televisão libanesa, esta manhã, o responsável máximo do Hezbollah referiu que "não pode haver soberania libanesa sem resistência".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Naim Qassem lembrou que, com o movimento Amal, seu aliado muçulmano xiita, o Hezbollah decidiu adiar quaisquer protestos de rua contra o plano de desarmamento libanês, apoiado pelos Estados Unidos, na esperança que haveria espaço para diálogo com o governo libanês.

Governo a quem Qassem diria que o plano de desarmamento "despojaria a resistência das suas armas" e "abriria caminho para a expulsão dos combatentes das suas casas". Mas sem diálogo, o Hezbollah deixou críticas ao governo libanês.

“O dever do Governo é construir o país, não entregá-lo ao inimigo israelita e americano”, referiu Qassem, que conclui que está a executar "ordens americanas e israelitas" para acabar com a resistência. E se as armas do Hezbollah forem removidas, o Governo libanês será responsável por qualquer agitação ou conflito interno que possa surgir como resultado dessa decisão. Como manifestações de protesto " que podem chegar á embaixada dos Estados Unidos".

“Não haverá vida no Líbano” se o Governo tentar tomar as armas à força, avisou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?