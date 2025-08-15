ONU: plano de Israel de colonização viola o direito internacional

Na quinta-feira, o ministro das Finanças israelita, Bezalel Smotrich, da ala política de extrema-direita, prometeu avançar com um projeto de colonização há muito adiado, dizendo que a medida iria “enterrar” a ideia de um Estado palestiniano.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos afirmou, esta sexta-feira, que o plano de Israel para construir milhares de novas habitações entre um assentamento israelita na Cisjordânia e nas imediações de Jerusalém Oriental é ilegal à luz do direito internacional e colocaria os palestinianos da zona em risco de expulsão forçada, o que classificou como crime de guerra.

O porta-voz do organismo da ONU alertou que o plano fragmentaria a Cisjordânia em enclaves isolados e reiterou que “é um crime de guerra uma potência ocupante transferir a sua própria população civil para o território que ocupa”.

Atualmente, cerca de 700 mil colonos israelitas vivem entre 2,7 milhões de palestinianos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Israel anexou Jerusalém Oriental em 1980 — uma decisão não reconhecida pela maioria dos países — mas não estendeu formalmente a sua soberania à Cisjordânia.

A maioria das potências mundiais defende que a expansão dos colonatos compromete a viabilidade da solução de dois Estados, ao fragmentar o território que os palestinianos reivindicam para um futuro Estado independente.

O plano de dois Estados prevê a criação de um Estado palestiniano em Jerusalém Oriental, na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, coexistindo lado a lado com Israel, que capturou os três territórios na guerra do Médio Oriente de 1967.

Israel, por sua vez, invoca ligações históricas e bíblicas à região e argumenta que os colonatos proporcionam profundidade estratégica e segurança, sustentando que a Cisjordânia é “disputada” e não “ocupada”.