  Noticiário das 12h
  15 ago, 2025
Sismo

Sismo de magnitude 6 atinge região de Kamchatka, na Rússia

15 ago, 2025 - 11:54 • Reuters

A 30 de julho, foi também naquela região da Rússia que se sentiu um terramoto de magnitude 8.8.

Um sismo de magnitude 6 atingiu, esta sexta-feira, a zona próxima da costa leste da região de Kamchatka, na Rússia, informou o Centro Alemão de Investigação em Geociências (GFZ).

De acordo com o GFZ, o abalo ocorreu a uma profundidade de 10 km.

A 30 de julho, foi também naquela região da Rússia que se sentiu um terramoto de magnitude 8.8. Há 14 anos que não se registava em nenhuma parte do mundo um sismo com uma magnitude tão elevada.

Foi o “maior evento a ocorrer ao nível global desde o sismo de magnitude 9,0 em Tohoku, Japão, em 2011, e está entre os dez maiores sismos a ocorrer globalmente desde 1900”, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Na sequência do abalo, o vulcão Kracheninnikov, também na Península de Kamchatka, entrou em erupção pela primeira vez em mais de 450 anos, poucos dias após o terremoto que desencadeou alertas de tsunami e levou à retirada de milhões de pessoas em todo o Pacífico, do Japão ao Havaí, México, Colômbia e Equador.

