Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Suécia. Um morto em tiroteio suspeito de ligação a gangues em Örebro

15 ago, 2025 - 19:57 • Reuters

Pelo menos um suspeito foi visto a abandonar o local, mas até agora não houve detenções. O caso está a ser investigado como homicídio e tentativa de homicídio.

A+ / A-

Um homem foi morto a tiro esta sexta-feira na cidade sueca de Örebro, num crime que a polícia acredita estar provavelmente ligado a atividades de gangues.

Um segundo homem ficou ferido no ataque, ocorrido perto da Mesquita de Örebro, e foi transportado para o hospital. As autoridades não comentaram a gravidade dos ferimentos.

“Quero sublinhar que, neste momento, não vemos qualquer ligação à mesquita. Por outro lado, vemos ligação a grupos criminosos”, disse um porta-voz da polícia numa conferência de imprensa.

Pelo menos um suspeito foi visto a abandonar o local, mas até agora não houve detenções. O caso está a ser investigado como homicídio e tentativa de homicídio.

A Suécia enfrenta há mais de uma década violência associada a gangues, com o número de tiroteios mortais entre os mais altos da Europa, embora a taxa geral de homicídios seja semelhante à de outros países.

“Com base na situação atual do tiroteio em Örebro, acredita-se que o incidente esteja relacionado com o ambiente de redes criminosas”, referiu a polícia em comunicado, sem adiantar mais detalhes.

Em fevereiro, 10 alunos e professores foram mortos num tiroteio em Örebro, a cerca de 200 km a oeste de Estocolmo, no ataque com armas de fogo mais mortal na história recente da Suécia.

O autor desse ataque era um ex-aluno que também se suicidou e não tinha ligações a gangues criminosos. As autoridades não encontraram um motivo claro para o crime.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?