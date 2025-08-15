Suécia. Um morto em tiroteio suspeito de ligação a gangues em Örebro

Um homem foi morto a tiro esta sexta-feira na cidade sueca de Örebro, num crime que a polícia acredita estar provavelmente ligado a atividades de gangues.

Um segundo homem ficou ferido no ataque, ocorrido perto da Mesquita de Örebro, e foi transportado para o hospital. As autoridades não comentaram a gravidade dos ferimentos.

“Quero sublinhar que, neste momento, não vemos qualquer ligação à mesquita. Por outro lado, vemos ligação a grupos criminosos”, disse um porta-voz da polícia numa conferência de imprensa.

Pelo menos um suspeito foi visto a abandonar o local, mas até agora não houve detenções. O caso está a ser investigado como homicídio e tentativa de homicídio.

A Suécia enfrenta há mais de uma década violência associada a gangues, com o número de tiroteios mortais entre os mais altos da Europa, embora a taxa geral de homicídios seja semelhante à de outros países.

“Com base na situação atual do tiroteio em Örebro, acredita-se que o incidente esteja relacionado com o ambiente de redes criminosas”, referiu a polícia em comunicado, sem adiantar mais detalhes.

Em fevereiro, 10 alunos e professores foram mortos num tiroteio em Örebro, a cerca de 200 km a oeste de Estocolmo, no ataque com armas de fogo mais mortal na história recente da Suécia.

O autor desse ataque era um ex-aluno que também se suicidou e não tinha ligações a gangues criminosos. As autoridades não encontraram um motivo claro para o crime.