Trump diz que “nada está decidido” sobre reunião com Putin

15 ago, 2025 - 17:52 • Reuters
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta sexta-feira que não sabe o que faria a sua cimeira com o Presidente russo, Vladimir Putin, ser considerada um sucesso, acrescentando que pretende ver um cessar-fogo.
Questionado sobre o que definiria o êxito do encontro, respondeu aos jornalistas a bordo do Air Force One: “Não lhe sei dizer. Não sei. Não há nada decidido. Quero certas coisas. Quero um cessar-fogo.”
“Quero ver um cessar-fogo rapidamente... Não vou ficar satisfeito se não for hoje”, acrescentou, sublinhando que a Europa e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, também estariam envolvidos. “Quero que as mortes parem.”