Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 15 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Trump diz que “nada está decidido” sobre reunião com Putin

15 ago, 2025 - 17:52 • Reuters

“Quero ver um cessar-fogo rapidamente... Não vou ficar satisfeito se não for hoje”, diz Trump.

A+ / A-

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta sexta-feira que não sabe o que faria a sua cimeira com o Presidente russo, Vladimir Putin, ser considerada um sucesso, acrescentando que pretende ver um cessar-fogo.

Questionado sobre o que definiria o êxito do encontro, respondeu aos jornalistas a bordo do Air Force One: “Não lhe sei dizer. Não sei. Não há nada decidido. Quero certas coisas. Quero um cessar-fogo.”

“Quero ver um cessar-fogo rapidamente... Não vou ficar satisfeito se não for hoje”, acrescentou, sublinhando que a Europa e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, também estariam envolvidos. “Quero que as mortes parem.”

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 15 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?