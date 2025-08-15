Menu
  Noticiário das 20h
  15 ago, 2025
Zelensky diz que Rússia continua a atacar a Ucrânia antes da cimeira

15 ago, 2025 - 20:17 • Reuters

“No dia das negociações, eles também matam pessoas. E isso diz muito”, declarou Zelensky na rede Telegram.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou esta sexta-feira que a Rússia continua a atacar a Ucrânia antes da cimeira no Alasca entre Donald Trump e Vladimir Putin, mas que a tentativa de “mostrar força” com uma nova ofensiva no leste falhou.

“A guerra continua. Continua precisamente porque não há ordem nem qualquer sinal de que Moscovo esteja a preparar-se para acabar com esta guerra”, acrescentou.

Mais cedo, responsáveis regionais ucranianos disseram que a Rússia tinha lançado um míssil balístico contra a região de Dnipropetrovsk, no leste, matando uma pessoa e ferindo pelo menos outra. Um drone atingiu infraestruturas civis e provocou um incêndio na região de Sumy, no nordeste.

A cidade de Dnipro é um centro logístico para as forças ucranianas, e as regiões de Dnipropetrovsk e Sumy, situadas junto à zona de combate, são regularmente bombardeadas pelas forças russas.

Nesta semana, a Ucrânia afirmou que pequenos grupos de infantaria russa avançaram cerca de 10 quilómetros em direção à principal linha defensiva, perto da cidade oriental de Dobropillia, aumentando os receios de uma rutura mais ampla que poderia ameaçar cidades estratégicas.

No entanto, autoridades ucranianas disseram na quinta-feira que as tropas conseguiram estabilizar a frente na zona.

Comentando o assunto esta sexta-feira, Zelensky afirmou: “A intenção russa era mostrar força antes do Alasca, mas, na verdade, para os ocupantes, isto está a terminar com a sua destruição.”

