Cheias no Paquistão fazem mais de 300 mortos e dezenas de desaparecidos

16 ago, 2025 - 22:44 • Fábio Monteiro com Reuters

Mais de 300 pessoas morreram no noroeste do Paquistão após dois dias de chuvas intensas e inundações repentinas. As autoridades admitem que o número de vítimas mortais ainda poderá aumentar.

A+ / A-

Mais de 300 pessoas morreram no norte do Paquistão na sequência das chuvas torrenciais e cheias repentinas que atingiram a região montanhosa de Khyber Pakhtunkhwa, nos últimos dois dias.

Segundo as autoridades locais, trata-se do episódio mais mortal da atual temporada de monções no país.

De acordo com a Autoridade Provincial de Gestão de Desastres, estavam confirmadas 307 mortes até sábado, dia em que continuavam por localizar várias pessoas. Os trabalhos de resgate prosseguem em várias localidades afetadas.

"Há destruição por todo o lado, montes de escombros", afirmou Saeedullah, de 42 anos, residente no distrito de Bajaur, junto à fronteira com o Afeganistão.

O homem contou que dormia no exterior da sua casa na noite de quinta-feira quando foi acordado por um trovão.

Ao correr para o interior, encontrou o telhado desabado sobre a família. Com a ajuda de vizinhos, recuperou os corpos da mulher e dos cinco filhos.

"Suspeito que a casa foi atingida por um raio. Algumas partes estavam em chamas antes de a chuva começar a cair", relatou, acrescentando que enterrou os familiares com o apoio da comunidade.

O distrito de Buner, a norte da capital Islamabad, é a área mais afectada, com 184 mortes confirmadas.

