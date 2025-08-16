Menu
  Noticiário das 14h
  16 ago, 2025
Mundo

Descarrilamento de comboio na Dinamarca faz um morto e vários feridos

16 ago, 2025 - 13:47 • Reuters

O incidente aconteceu quando o comboio atingiu um veículo numa passagem de nível, disse a gestora do sistema ferroviário dinamarquês.

Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas quando um comboio atingiu um veículo e descarrilou no sul da Dinamarca na sexta-feira, informou a polícia dinamarquesa.

Imagens do local mostram uma carruagem caída de lado e separada do resto do comboio.

Segundo a polícia, das 95 pessoas a bordo do comboio, uma morreu e várias ficaram feridas, das quais duas foram levadas de helicóptero.

O incidente aconteceu quando o comboio atingiu um veículo numa passagem de nível, disse a gestora do sistema ferroviário dinamarquês, a Banedanmark, na rede social X.

A operadora ferroviária nacional da Dinamarca, a estatal DSB, informou que interrompeu todas as viagens entre as cidades de Kliplev e Tinglev, perto da fronteira da Dinamarca com a Alemanha.

