Enquanto Putin fala em paz “justa”, Zelensky já antecipa nova vaga de ataques

Em contraste, o Presidente da Ucrânia mostrou-se apreensivo com as consequências do encontro, prevendo um agravamento da ofensiva russa nos próximos dias.

O chefe de Estado russo sublinhou que a conversa com o antigo Presidente norte-americano foi “oportuna” e decorreu num momento certo para abordar os fundamentos da guerra.

“Tivemos a oportunidade, e aproveitámo-la, de discutir as origens e as causas desta crise [a guerra na Ucrânia]. É precisamente a eliminação das causas iniciais que deve ser a base da solução”, disse Putin, numa reunião no Kremlin com membros do Governo, da administração presidencial, da Duma e representantes ministeriais.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, saudou como “muito útil” a cimeira realizada na sexta-feira com Donald Trump, afirmando que nela foram discutidas formas de alcançar uma paz “justa” na Ucrânia, com base na eliminação das causas do conflito.

“O inimigo está a preparar novos ataques para fortalecer politicamente Putin”, declarou Volodymyr Zelensky, após uma reunião com os altos comandos militares.

Segundo Kiev, foram detetados “movimentos e preparativos” por parte das forças russas no leste da Ucrânia, particularmente na região de Donetsk, onde Zelensky admite situações “extremamente difíceis” no terreno.

O Presidente ucraniano advertiu que o seu país poderá responder às ofensivas com “contra-ataques assimétricos, se necessário”, mantendo o direito à defesa.

A cimeira do Alasca terminou sem qualquer entendimento entre Putin e Trump sobre a guerra. O antigo Presidente dos EUA deixou cair o apelo a um cessar-fogo imediato e passou a defender uma “negociação direta” para alcançar a paz, sem imposições prévias.

Zelensky, que falou com Trump por telefone após o encontro, limitou-se a dizer que as posições estão agora “claras” para todas as partes envolvidas. “Devemos alcançar uma paz real, duradoura, e não apenas mais uma pausa entre invasões russas”, escreveu nas redes sociais.

Está agendada para segunda-feira, em Washington, uma reunião entre Zelensky e Donald Trump.