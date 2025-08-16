França debate proibição de hotéis e resorts "sem crianças"

França está a ponderar proibir os hotéis e resorts que excluem crianças. No entender da antiga ministra da Família e senadora socialista Laurence Rossignol, estes espaços representam uma forma de “intolerância institucionalizada” e devem ser considerados ilegais.

A notícia é avançada pelo “Guardian” este sábado.

Rossignol defende que “não se pode organizar a sociedade separando as crianças de nós, como alguns estabelecimentos que não aceitam cães”. Para a senadora, tratar crianças como um incómodo é desumano e compromete os valores sociais fundamentais.

“Não gostar de crianças é não gostar da própria humanidade”, afirmou.

A proposta surge semanas depois da alta-comissária para a Infância, Sarah El Haïry, ter lançado um prémio “Escolha da Família”, numa campanha contra a tendência crescente de espaços “child-free” (sem crianças, em português).

El Haïry defendeu que as crianças devem ocupar o seu lugar nos espaços públicos e disse: “Não podemos deixar instalar-se a ideia de que as crianças não são bem-vindas numa esplanada”.

Em França, os hotéis e resorts apenas para adultos representam entre 3% a 5% do sector turístico, muito abaixo da média de países vizinhos como Espanha.

Ainda assim, a oferta tem crescido, acompanhando uma procura internacional que aumentou após os confinamentos da pandemia.