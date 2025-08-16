Líderes europeus reafirmam apoio à Ucrânia após negociações entre Trump e Putin

Os líderes afirmam que o próximo passo deve ser conversar com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, e que estão prontos a trabalhar com Trump e Zelensky em direção a uma cimeira trilateral com apoio europeu.

A declaração conjunta de líderes é assinada por Emmanuel Macron (França), Giorgia Meloni (Itália), Friedrich Merz (Alemanha), Keir Starmer (Reino Unido), Alexander Stubb (Finlândia), Donald Tusk (Polónia), António Costa (presidente do Conselho Europeu) e Ursula von der Leyen (presidente da Comissão Europeia). A declaração foi emitida após uma conversa com Donald Trump e Volodymyr Zelesnky.

Oito líderes europeus prometeram este sábado continuar a apoiar a Ucrânia e pressionar a Rússia até o fim da guerra na Ucrânia, após a cimeira no Alasca entre o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, terminar sem cessar-fogo e com Trump a responsabilizar a Ucrânia por conseguir um cessar-fogo.

A declaração europeia sublinha que a Ucrânia deve ter garantias de segurança "firmes" para defender sua integridade territorial — "Caberá à Ucrânia tomar decisões sobre o seu território. As fronteiras internacionais não devem ser alteradas à força", dizem os líderes europeus.

Trump afirmou, após a cimeira com Putin, que a Ucrânia deve chegar a um acordo para acabar com a guerra com a Rússia. O Presidente dos EUA concordou com o líder russo que a melhor maneira de o conseguir é passar diretamente para um acordo de paz em vez de um cessar-fogo, algo até então contestado por Kiev e pelos aliados europeus.

"Enquanto a matança na Ucrânia continuar, estamos prontos para manter a pressão sobre a Rússia. Continuaremos a reforçar as sanções e medidas económicas mais amplas para pressionar a economia de guerra da Rússia até que haja uma paz justa e duradoura", apontam os líderes europeus.

Leia a declaração na íntegra

Esta manhã, o Presidente Trump informou-nos e ao Presidente Zelensky após a sua reunião com o presidente russo no Alasca, a 15 de agosto de 2025.

Os líderes saudaram os esforços do Presidente Trump para parar as mortes na Ucrânia, pôr fim à guerra de agressão da Rússia e alcançar uma paz justa e duradoura.

Como disse o Presidente Trump, "não há acordo até que haja um acordo". Conforme previsto pelo Presidente Trump, o próximo passo deve ser agora a realização de novas negociações, incluindo o Presidente Zelensky, com quem se reunirá em breve.

Estamos também prontos para trabalhar com o Presidente Trump e o Presidente Zelensky no sentido de uma cimeira trilateral com o apoio europeu.

Estamos certos de que a Ucrânia deve ter garantias de segurança sólidas para defender eficazmente a sua soberania e integridade territorial. Congratulamo-nos com a declaração do Presidente Trump de que os EUA estão dispostos a dar garantias de segurança. A Coligação de Vontades está pronta para desempenhar um papel ativo. Não devem ser impostas limitações às forças armadas da Ucrânia ou à sua cooperação com países terceiros. A Rússia não pode ter direito de veto contra o caminho da Ucrânia para a UE e a NATO.

Caberá à Ucrânia tomar decisões sobre o seu território. As fronteiras internacionais não devem ser alteradas pela força.

O nosso apoio à Ucrânia continuará. Estamos determinados a fazer mais para manter a Ucrânia forte, a fim de pôr fim aos combates e alcançar uma paz justa e duradoura.

Enquanto continuarem as mortes na Ucrânia, estamos prontos para manter a pressão sobre a Rússia. Continuaremos a reforçar as sanções e as medidas económicas mais amplas para pressionar a economia de guerra da Rússia até que haja uma paz justa e duradoura.

A Ucrânia pode contar com a nossa solidariedade inabalável enquanto trabalhamos em prol de uma paz que salvaguarde os interesses vitais de segurança da Ucrânia e da Europa.