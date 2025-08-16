Menu
  17 ago, 2025
Faixa de Gaza

Mortes por desnutrição em Gaza já ultrapassam 250, incluindo 11 na sexta-feira

16 ago, 2025 - 15:20 • Lusa

Do total de óbitos, 108 são crianças, de acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde do enclave, controlado pelo Hamas.

Pelo menos 251 pessoas já morreram em Gaza devido à fome e desnutrição desde o início da ofensiva israelita em outubro de 2023, incluindo 11 vítimas registadas na sexta-feira, entre elas uma criança, foi hoje anunciado.

"Já estive em guerras, mas nunca num genocídio": O que vê um português em Gaza?

Entrevista Renascença

"Já estive em guerras, mas nunca num genocídio": O que vê um português em Gaza?

Raúl Manarte, psicólogo ao serviço da Médicos Sem (...)

As mortes por desnutrição têm vindo a aumentar nas últimas semanas, numa crise que organizações humanitárias atribuem ao bloqueio total imposto por Israel entre 2 de março e 19 de maio, durante 11 semanas, que impediu a entrada de alimentos, medicamentos e combustível, bem como à escassez dos bens que chegam desde então.

Perante a pressão internacional, Israel anunciou no final de julho "pausas humanitárias" em algumas rotas para permitir a entrada de ajuda. No entanto, as autoridades locais denunciam que grande parte da carga é saqueada pela população e por grupos armados antes de poder ser distribuída.

"Um espetáculo de horror". Em Gaza, há bebés com poucas semanas a morrer à fome

Guerra Israel-Hamas

"Um espetáculo de horror". Em Gaza, há bebés com poucas semanas a morrer à fome

Na Faixa de Gaza, enquanto a violência se intensif(...)

As organizações humanitárias alertam que seriam necessários, no mínimo, 500 camiões por dia, com cerca de 25 toneladas cada, para responder às necessidades da população da Faixa de Gaza.

Segundo dados oficiais israelitas, em junho entravam entre 50 e 100 camiões diários. Após o início das pausas humanitárias, o número aumentou para 200 e atualmente ronda os 300 por dia, valores que o Governo de Gaza contesta, garantindo que são muito inferiores.

Saiba Mais
